«Это признание себя терпилой и нытиком». Как увольняться с работы, чтобы тебя не прокляли, — 4 правила

Предупреждай заранее и отрабатывай столько, сколько попросит работодатель, — максимум, или столько, сколько требует законодательство, — минимум. Любой внезапный уход, любые резкие телодвижения сильно бьют по эффективности бизнеса, добавляют проблем и хлопот. А самое главное, что любое «вдруг» воспринимается как предательство — для работодателя это означает, что за его спиной ты очень долго ходил по собеседованиям, выжидал удобный момент и вел двойную игру. Внезапное «вдруг» сильно сбивает с ног.

Попытайся найти себе замену, даже если тебя не особенно об этом просили. Попытайся. Поспрашивай знакомых, подумай, кто из подчиненных мог бы справиться или кого можно быстро подтянуть. С вероятностью 88% у тебя не получится найти замену, но, во-первых, остаются 12% вероятности всё-таки найти нужного человека, а во-вторых, ты будешь знать, что сделал всё возможное, чтобы помочь работодателю и коллегам. Можно составить подробный профиль должности и подробное описание вакансии, чтобы помочь рекрутерам. Можно придумать мини-тестовое для кандидатов. Отдел кадров будет тебе благодарен.

Подготовь инструкции, схемы, нужные телефоны, помогаторы, шпаргалки, чтобы новый человек всегда знал, к кому обратиться. Предупреди партнеров и клиентов, что будет новый работник и он не сможет решать всё так же оперативно, как решал ты. По возможности поработай на перспективу и предусмотри заранее задачки, которые могут возникнуть. Понимаю, иногда жуть как хочется, чтобы новый сотрудник не справился и «все они поняли, кого потеряли». Но мы же говорим об экологичном уходе.