«Это признание себя терпилой и нытиком». Как увольняться с работы, чтобы тебя не прокляли, — 4 правила

Уметь правильно увольняться так же важно, как проходить собеседование или требовать повышения зарплаты. Даже если в моменте хочется сжечь все мосты и оставить бывшим коллегам побольше головной боли, делать этого не стоит, ведь никогда не знаешь, как жизнь повернется. Советами, как уйти с работы без последствий для окружающих, поделилась с E1.RU HR-директор Ольга Новгородова.
Как увольняться экологично, чтобы тебя не прокляли и вспоминали только добрым словом и, чем черт не шутит, чтобы можно было вернуться назад?
На самом деле тут нечего долго писать, всего четыре человеческих правила:
Предупреждай заранее и отрабатывай столько, сколько попросит работодатель, — максимум, или столько, сколько требует законодательство, — минимум. Любой внезапный уход, любые резкие телодвижения сильно бьют по эффективности бизнеса, добавляют проблем и хлопот. А самое главное, что любое «вдруг» воспринимается как предательство — для работодателя это означает, что за его спиной ты очень долго ходил по собеседованиям, выжидал удобный момент и вел двойную игру. Внезапное «вдруг» сильно сбивает с ног.
Попытайся найти себе замену, даже если тебя не особенно об этом просили. Попытайся. Поспрашивай знакомых, подумай, кто из подчиненных мог бы справиться или кого можно быстро подтянуть. С вероятностью 88% у тебя не получится найти замену, но, во-первых, остаются 12% вероятности всё-таки найти нужного человека, а во-вторых, ты будешь знать, что сделал всё возможное, чтобы помочь работодателю и коллегам. Можно составить подробный профиль должности и подробное описание вакансии, чтобы помочь рекрутерам. Можно придумать мини-тестовое для кандидатов. Отдел кадров будет тебе благодарен.
Подготовь инструкции, схемы, нужные телефоны, помогаторы, шпаргалки, чтобы новый человек всегда знал, к кому обратиться. Предупреди партнеров и клиентов, что будет новый работник и он не сможет решать всё так же оперативно, как решал ты. По возможности поработай на перспективу и предусмотри заранее задачки, которые могут возникнуть. Понимаю, иногда жуть как хочется, чтобы новый сотрудник не справился и «все они поняли, кого потеряли». Но мы же говорим об экологичном уходе.
Не говори о компании плохо новому работодателю. Во-первых, никто этого не оценит. Ну то есть не будет такого, что новый работодатель подумает: «Какой хороший парень и какой плохой у него раньше был босс. Вот я буду хорошим боссом». Он подумает: «Значит, и меня он будет крыть на чём свет стоит, если вдруг не сойдемся». А во-вторых, любой гон на бывшего (работодателя ли, парня ли, друга ли) — это автоматически признание себя терпилой и нытиком, неспособным отстоять свое мнение и поменять условия. Если ты с таким плохим работодателем был несколько лет, то почему терпел? Ушел бы, да и дело с концом.
Значит, никому не нужен был? Значит, не такой уж ты прекрасный специалист? Значит, боишься принимать решения и менять условия? Никакой пользы со всех сторон от такого поведения.
А всю эту шелуху из женских журналов: «Напишите прощальное письмо коллегам», «Откройте портал в новую жизнь и прочитайте прощальную аффирмацию»… Ну сами понимаете, куда это деть. Только четыре правила.
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