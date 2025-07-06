Свыше 300 тысяч на руки: аналитики назвали топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Ярославле

Аналитики назвали топ-5 высокооплачиваемых профессий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ярославцы стали меньше переезжать в поисках денежной работы. К такому выводу пришли аналитики hh.ru. По данным сервиса, в Ярославской области можно найти вакансии с зарплатой в несколько раз выше средней по региону.

«Каждый четвертый опрошенный местный соискатель хотел бы остаться в своем родном регионе и никуда не переезжать даже ради новой работы. Желание остаться в родном регионе и расти там с каждым годом становится все более ярким среди местных жителей», — прокомментировали в сервисе по подбору работы.

В hh.ru советуют ярославцам рассматривать вакансии с пометкой «удаленно» или «региональный офис». Кроме того, соискателям рекомендуют участвовать в стажировках и корпоративных программах крупных компаний.

«Медианная предлагаемая зарплата удаленщиков в Ярославской области с начала года выросла уже на 25%: с 48,1 тысячи до 60,2 тысячи рублей», — советуют специалисты.

По официальным данным на январь 2025 года, средняя зарплата работников в Ярославской области составляет 65 756 рублей.

В hh.ru также назвали пять вакансий июня с самыми высокими зарплатами. Кому готовы платить больше всего в столице Золотого кольца России и ее окрестностях — в нашем обзоре.

Денежные вакансии в Ярославле

От 315 тысяч рублей

Крупная IT-компания ищет IOS-разработчика международного сервиса (Senior) с опытом работы более шести лет на полную занятость для разработки мобильного приложения. Согласно объявлению, претенденту обещают платить от 315 тысяч рублей в месяц до вычета налогов.

Сотруднику предстоит участвовать в проектировании архитектуры приложений и в выборе технологий, подготавливать технические задания и техпроекты, составлять код-ревью.

До 180 тысяч рублей

В Семибратове открыта вакансия помощника кузнеца. Мастеровитому кандидату на должность готовы платить от 110 до 180 тысяч рублей, сумма складывается в зависимости от изготовленных изделий. На опыт не смотрят, на производстве готовы всему научить. Компания занимается продажей садово-огородного инвентаря.

Работодатель обещает официальное трудоустройство, полную занятость с графиком 5/2, при этом возможны ночные смены.

До 170 тысяч рублей

На третьем месте — вакансия с зарплатой от 100 тысяч до 170 тысяч рублей в месяц. Такую зарплату готова платить ярославская строительная компания главному архитектору и проектировщику.

Важное условие — опыт работы в отрасли от года до трех. Формат — на месте работодателя или гибрид, возможно временное оформление.

В перечне должностных обязанностей — первичный контакт с клиентами, составление тех. заданий, консультирование в вопросах планирования участка и выбора материалов, выполнение эскизов и архитектурных проектов, а также ведение клиента в процессе строительства.

От 150 тысяч рублей

Такую сумму предлагает дорожно-строительное управление. У соискателя на должность прораба должен быть опыт работы от трех до шести лет.

Сотруднику предстоит руководить работами на участке, участвовать в разработке режимов и графиков производства, организовывать процесс в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами.

От 150 тысяч рублей

Аналогичная зарплата указана в вакансии комплектовщика. Кадровое агентствто ищет соискателя на работу на склад. В обязанности сотрудника будет входить упаковка, сортировка и раскладка товара. Опыт работы желателен, но не обязателен.

График и занятость устанавливаются после обсуждения, сотрудничество — по договору ГПХ.