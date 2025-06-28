«Бабушки полетели»: юрист взорвала соцсети сериалом о нейробабулях — клипы уже заказывают из-за рубежа

Алена за четыре месяца освоила нейросети и начала зарабатывать Источник: Алена Глухих

30-летняя Алена Глухих — юрист из Новосибирска. Недавно она освоила новую профессию — стала AI-криэйтором — и с начала года начала создавать с помощью нейросети реалистичные видео. Алена придумала героиню — бабушку. Ролики с нею завирусились в соцсетях, каждый набрал от 1,5 до 2 миллионов просмотров. Алена уже получает заказы от крупных компаний, в том числе зарубежных, и создает для них необычные видеокреативы. NGS.RU поговорил с Аленой о творчестве, заработке и, конечно же, о том, заменит ли искусственный интеллект человека.

Из юриспруденции в IT

Популярность роликов в соцсетях побудила Алену профессионально взглянуть на возможности ИИ Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Алена — юрист в области авторского права и интеллектуальной собственности. Замужем, мама двух дочек, одной два года, другой — девять.

Среди клиентов Алены — крупные компании из десятка стран, которые владеют такими марками, как «Свинка Пеппа», «Герои в масках», «Супер крылья», JBL и другими. Недавно Алена сама стала создавать уникальные креативы, которые оказались популярны в соцсетях. Первый ролик «выстрелил» сразу: героиней стала летающая бабушка. Видео набрало почти 2 миллиона просмотров.

— Просмотры пошли почти сразу, причем я не в очень удачное для TikTok время выложила: было утро в Новосибирске, то есть Москва и дальше спали. Не рекомендуется выкладывать [ролики] в такое время, — отмечает Алена. — Я залила пять роликов, три из них с животными и два — с этими бабульками. И днем поняла, что ролик начал залетать, потому что телефон вибрировал не переставая: комментарии, репосты. Думаю: «Да что такое?» А там, оказывается, бабушки полетели.

Нейросети Алена изучала самостоятельно Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Заняться генерацией видео в нейросети Алена решила, чтобы визуализировать совместное со своим отцом творчество: он пишет музыку, она — стихи. Алена решила, что надо создавать клипы к песням. Появляющиеся как грибы после дождя нейронки для работы с визуалом она осваивала самостоятельно.

— Я онлайн-курсы чуть-чуть не признаю, потому что никто там секретов не расскажет. Всё через опыт, — считает Алена. — Во-первых, никто не знает, если честно, как всё это устроено. Во-вторых, из-за того, что каждый день выходят обновления, ты постоянно должен учиться. Конечно, смотрела работы зарубежных коллег, в социальных сетях читала статьи, обучалась через чаты, задавая вопросы, но по большей части — на своем опыте.

Бабки на ветер

Образ бабушки, героини нейросериала, пришел к создательнице случайно Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Образ бабушки, героини небольшого нейросериала, родился из ничего. Алена говорит, пришла сама. На видео пожилая, но полная энергии бабуля летает, выгуливает экзотических животных — в общем, живет на всю картушку.

— Мне кажется, у русских в культурном коде именно разность поколений зашифрована, и об этом много сделано материала. Даже если к классикам обратиться: Тургенев, «Отцы и дети», — поясняет создательница креатива. — И, когда появилась такая нейросеть, которая может это показать, реальность, грубо говоря, с выдуманностью смешать, то почему-то сразу эта бабушка пришла. Она, с одной стороны, такая теплая, добрая, то есть там злого юмора нет, но при этом с ней можно много интересных историй создать.

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Жизнерадостные бабушки разлетелись по соцсетям за считаные дни, всего Алена выпустила пять роликов. Последним стало видео «Бабки на ветер»: в нем уже небольшая дивизия женщин серебряного возраста устраивает настоящий перформанс.

— В первых роликах и постах, где я рассказываю, как работать с нейросетями по созданию видео, сколько стоит подписка, начала читать комментарии. Там все пишут: «Бабки на ветер, бабки на ветер». Думаю: надо сделать бабок, чтобы они по ветру летели и тратили деньги. Армия бабушек прилетает сверху, они раскидывают купюры и говорят: «Вот опять бабки на ветер пустила, вся пенсия кончилась», — объясняет идею ролика его создательница. — Это, знаете, такая боль, связанная с нейронками: когда много генерируешь, действительно, первая проблема, что деньги на ветер иногда улетают.

«Если команда работает, до миллиона ценники»

Стоимость нейровидео варьируется от 15 тысяч рублей до бесконечности — в зависимости от формата, сложности сюжета и пожеланий заказчика Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Успех «нейробабушек» послужил рекламой для их создательницы. Появились первые клиенты — крупные компании, в том числе и из-за рубежа. У Алены в работе промо приложения Filmora, в котором можно обрабатывать видео. Стоимость заказа — 500 долларов.

При этом Алена берется не за каждый проект — выбирает то, что интересно и по силам. По ее словам, при желании и полной погруженности в работу создание видео в нейросети может приносить доход. AI-криэйтор становится профессией.

— Да, доход это уже приносит. Многие музыканты перешли на формат AI-клипов: Стас Михайлов у себя на концерте крутил сгенерированный видеоряд, Баста, Люся Чеботина, Филипп Киркоров любят такие ролики. Запрос есть у наших клиентов — к сожалению, не могу называть имена тех, с кем из звезд мы работаем, потому что есть договор о неразглашении. Мы и с зарубежными диджеями работаем, — рассказывает собеседница.

По словам Алены Глухих, стоимость заказа гибкая. Она формируется из целого ряда условий: сюжета, сценария, оформления. У некоторых клиентов уже есть готовое ТЗ, а кто-то хочет, но у него нет даже идеи.

— Допустим, Reels — популярный формат — 15 секунд. У нас в стране за них берут от 15 до 150 тысяч рублей. Но это опять же, если там нет чего-то сложного. Всё, конечно, индивидуально. Если клипы, опять же [зависит от того], что хотят. Можно создать базовую историю, потом привлечь ретушера, чтобы все лица сделал как надо, отдельно — монтажера. Если команда работает, от миллиона и дальше ценники идут, — объясняет Алена.

Сотни генераций

Сам процесс создания видео в нейросети кропотливый. Наверное, сложился стереотип, что для работы с нейронкой не нужно особых навыков: дал задание — получил результат. На деле всё гораздо сложнее.

Во-первых, у каждой нейросети своя специфика, которая влияет на итог. По сути, для создания одного ролика в ход идут несколько разных инструментов, которые требуют навыков и понимания как минимум интерфейса.

AI — это в первую очередь набор инструментов для помощи в работе Источник: Алена Глухих

Во-вторых, любая сеть по-своему понимает техзадание, или промт. И порой на выходе можно получить «дичь», напоминающую фильм ужасов или галлюцинацию: сращивание объектов, нелепые эффекты, в целом нарушение законов природы и физики. Выглядит это забавно, но вот заказчику вряд ли понравится. Чтобы довести видео до идеала, близкого к той реальности, которую воспринимает наш мозг, порой нужно провести до 100 генераций.

Для того чтобы разобраться в том, какие инструменты доступны, какой функционал предлагают и на что вообще способны, нужно нырнуть глубоко. К тому же динамика развития AI-инструментария достаточно высока, а тенденции меняются чуть ли не ежедневно. Алена говорит, чтобы поспевать за технологиями, учиться приходится постоянно.

Она мечтает о большом проекте, возможно, даже собственном фильме.

— Мы тут свой клуб создали AI-криэйторов. Он пока не официальный, но там ходят такие мысли, что все вместе мы могли бы сделать уже серьезный фильм. Но пока это на стадии разработки, — рассказывает Алена. — Постепенно мы развиваемся, уже видно, что искусственный интеллект вошел в нашу жизнь. Хотим в массы что-то нести.

Пока о прямом противостоянии и замене человека на ИИ в некоторых сферах речи не идет, уверена Алена Глухих Источник: Алена Глухих

При этом Алена уверена, что пока ИИ заменить человека не может. Нейросети — это набор инструментов в помощь человеку, но творческая мысль, свободная от алгоритмов и кодов, вдохновленная индивидуальным опытом, эмоциями и впечатлениями, — то зерно, из которого произрастает всё остальное. И только в симбиозе это взаимодействие имеет смысл и может быть продуктивным.