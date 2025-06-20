Вы себе всё придумали? Быстрый тест на синдром самозванца

Если вам то и дело кажется, что вы занимаете чужое место, а все ваши успехи — это всего лишь череда случайных случаев, скорее всего, у вас есть если не сформировавшийся синдром самозванца, то как минимум его задатки. Но одного этого недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. Лучше ответьте на 14 вопросов нашего психологического теста и узнайте, есть ли у вас синдром самозванца или он вам не грозит.