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Работа Тест Вы себе всё придумали? Быстрый тест на синдром самозванца

Вы себе всё придумали? Быстрый тест на синдром самозванца

Потратьте всего две минуты, чтобы лучше узнать себя

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Попробуйте пройти быстрый тест на самозванца | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПопробуйте пройти быстрый тест на самозванца | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Попробуйте пройти быстрый тест на самозванца

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Если вам то и дело кажется, что вы занимаете чужое место, а все ваши успехи — это всего лишь череда случайных случаев, скорее всего, у вас есть если не сформировавшийся синдром самозванца, то как минимум его задатки. Но одного этого недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. Лучше ответьте на 14 вопросов нашего психологического теста и узнайте, есть ли у вас синдром самозванца или он вам не грозит.

ТЕСТПройден 19 раз
1 / 14

Вы можете произвести впечатление, что знаете и умеете больше, чем есть на самом деле.

  • Никогда

  • Редко

  • Иногда

  • Часто

  • Очень часто

Вам пора в отпуск или это был тяжелый день? Попробуйте также пройти тест на выгорание.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Психология Работа Профессия
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