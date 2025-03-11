«А все думают, что ворую!» Как россиянин катается на музыкальном велосипеде, зарабатывает и борется с хейтом

Поговорили с велосипедистом о его увлечении и заработке Источник: Виктория Денисова / 71.RU











Алексей Гайворонский в Туле — звезда, настолько, что им заинтересовался популярный Telegram-канал «Антиглянец». Россиянин прославился тем, что разъезжает по городу на велосипеде, включив мощную колонку. Временами останавливается и включает треки по заказу прохожих. 71.RU узнал у Алексея, зарабатывает ли он с помощью колонки, как реагирует на хейт и не попадал ли из-за увлечения в поле зрения правоохранителей.

— Обнаружили в Туле невиданный в Москве способ заработка. Человек на велосипеде ездит с большой колонкой на раме по тусовочному району и ставит за кэш ваши любимые треки на полную громкость. Чаще других туляки заказывают Надежду Кадышеву, — говорится в посте «Антиглянца».

Telegram-канал «Антиглянец» рассказывает о светской хронике. По данным на 4 марта 2025 года, на ресурс подписаны 295 716 человек.

Алексея в Туле знают, а вот то, что он колонкой еще и зарабатывает, многих удивило. Обычно громкая музыка с бьющими по перепонкам басами горожан раздражает. Кто-то жалуется, что велосипедист будит детей, кому-то просто не по душе какофония в месте, где хотелось бы немного покоя.

«Все думают, что ворую»

Алексей Гайворонский родился и живет в Туле. Сколько ему лет, говорить не стал, постеснялся. Семьи, детей нет, есть подруга. Работа простая: грузчик, но некоторые коллеги считают, что он подворовывает, а всё из-за крутого велосипеда с колонкой, который стоит больше 100 тысяч рублей.

— Спрашивают коллеги: «Почему у тебя такой велик, откуда?» Думают, что ворую, но я экономлю и зарабатываю в среднем по региону: около 45–50 тысяч рублей. График тоже обычный: 5/2. После работы катаюсь и отдыхаю, занимаюсь спортом — турники, «железо», — рассказывает Алексей.

«Железом» спортсмены называют гири, гантели, штанги, иногда тренажеры.

В 2020 году Алексей нашел на просторах интернета видео про велосипеды с колонками и решил, что хочет себе такой же. Агрегат собрал своими руками и всего за месяц.

Но главное увлечение Алексея — его велосипед Источник: Виктория Денисова / 71.RU «Первопроходец» с музыкальным велосипедом в Туле Источник: Виктория Денисова / 71.RU

Момент, когда впервые сел на велосипед, Алексей помнит хорошо. Это было летом 2020 года.

— Я собрал велосипед и подумал: «Надо поехать, проверить». Попробовал, всё было обалденно, и прямо под вечер заработал денег — около тысячи рублей. Тогда многие были в шоке от меня — сейчас привыкли, — говорит Алексей.

Первый велосипед с колонкой он уже продал, второй собрал примерно за 120 тысяч рублей.

— В Туле я такой один, но, может, есть и второй. Я же прошлый [велосипед] продал за 100 тысяч рублей. Не знаю, ездит на нем тот парень или нет, — добавляет Алексей.

Алексей — о велосипеде Источник: Виктория Денисова / 71.RU

«Имею право и катаюсь»

Чаще всего Алексей катается по центральным улицам города и по родному району.

— По ночам практически не езжу, но имею право кататься до 22 часов и катаюсь. Иногда бывает до 23 часов или полуночи. Включаю в приложении музыку вперемешку по настроению и еду, — отмечает наш собеседник.

Согласно закону «О правонарушениях в Тульской области», шуметь жители региона не могут с 22:00 до 07:00, а также в период тихого часа — с 13:00 до 15:00. Исключениями являются только аварийные и спасательные работы, плановый капитальный ремонт дорог.

И всё же иногда Алексей катается, включив музыку, в неразрешенное время Источник: Виктория Денисова / 71.RU











Алексей признается: по просьбе прохожих действительно включает музыку. Определенной тенденции нет: кому-то по душе рок, кому-то — поп, а кому-то — Инстасамка. Кадышеву ставят не чаще остальных. Услуга не бесплатная, но и строгого прайса нет.

— Люди включают то, что им нравится: даю телефон с музыкальным приложением, и всё. Платят каждый, кто сколько хочет, однажды за три песни дали 5 тысяч, так я этот заработок не считал никогда, — утверждает Алексей. — Но в среднем около тысячи рублей за поездку можно заработать спокойно.

А если учитывать, что катается Алексей практически каждый день, то получается, что он дополнительно может пополнить бюджет минимум на 20 тысяч в месяц. Причем летом сумма выходит гораздо больше, признается он. Однажды Алексей «раскачал» свадьбу парой песен и получил от молодоженов 2 тысячи рублей.

После этого видео Алексей стал особенно популярен Источник: Тула жесть / ВКонтакте

К лету Алексей планирует собрать электровелосипед с более мощной колонкой, обойдется агрегат в полмиллиона рублей. И нашему герою этих денег не жалко, а всё потому, что считает миссией дарить людям положительные эмоции.

Правда, не все его в этом желании поддерживают.

«Не обращаю внимания»

На негатив, которого, надо сказать, полно, Алексей не обращает внимания. Но конфликты случаются. Однажды одна из жительниц не поленилась в половину пятого утра выйти, чтобы попросить сделать потише. Дошло до скандала.

— Я заехал недалеко от центра к палатке за кофе. Половина пятого утра, дождь, у меня SHAMAN играл на всю, и женщине это не понравилось, с ней было двое молодых парней. Один замахнулся, а второй, как мне показалось, достал что-то похожее на пистолет. Но мы просто поговорили, и я уехал, — рассказывает Алексей.

Это тот самый утренний конфликт в центре города Источник: Подслушано в Туле / ВКонтакте

Конфликты — не единственная неприятность, с которой сталкивались Алексей и его музыкальный велосипед. Прошлым летом наш герой катался по набережной и помешал постояльцам отеля. Те вызвали полицию, и Алексея забрали на ночь в отделение.

— Тогда сутки просидел в «обезьяннике», ну и штраф еще платил 500 рублей за то, что ездил по зебре на набережной, но больше такого не было, — говорит велосипедист.

По его словам, на хейтеров внимания он не обращает: в жизни от конфликтов просто уезжает, а от комментариев в соцсетях быстро отходит, хотя иногда, признается, бывает обидно.

— Понимаю, что кому-то что-то может не нравиться, но я ничего плохого не делаю. У меня нет цели сделать кому-то неприятно: я не такой человек. Я езжу и мне нравится, дети танцуют. Зла я никому не хочу, а то некоторые даже застрелить меня грозятся. Я не унываю никогда, — заключает Алексей.

Что говорят люди?

И всё-таки недоброжелателей он встречает чаще, чем тех, кто его поддерживает. Это доказывают комментарии в Telegram-канале «т а к и ж и в е м» под постом, где Алексей говорил, что хочет радовать людей музыкой. Увы, местные жители радоваться не желают.

— В чем тут поднятие настроения? В том, что фигня играет на всю улицу? Я хожу в наушниках и не заставляю окружающих людей напрягаться из-за своей музыки, а он включает непонятно что и считает, что поднимает настроение. Выкинь свой велик подальше, либо езди без музыки на всю улицу, — пишет Андрей.

— Слушай, Алексей, свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Если тебе нравится твоя музыка, то и слушай сам с собой, не напрягая других людей. Сколько тут пишут мамы с колясками, сколько тревожных людей испытывают дискомфорт от этой бомбящей аппаратуры рядом, что это ненормально, — возмущается другой комментатор.

— Как же он напрягает. Сидишь на травке на набережной, читаешь книжку, отдыхаешь, а этот человек решает, что все хотят послушать его музыку на громкости 100. И так полдня по кругу, — жалуется Елена.

— Может, если ты своими действиями получаешь больше негативных отзывов, чем позитивных, ты не поднимаешь настроение народу, а портишь? Не у всех музыкальный вкус укладывается в топ-10 чарта, чтобы слушать Инстасамку или Асти. Не все вообще хотят слышать музыку на улице, — негодует Давид.

— Вопрос даже не в музыке, а в том, что он в уши прохожим ее долбит принудительно и громко — это не норма, — отмечает Владислав.

Есть и те, кто поддерживает Алексея.

— Он правда лучший, а от негатива в его сторону стало грустно, — подчеркивает Анна.

— Леха — классный тип, всегда поднимает настроение. Я в шоке от того, что он почти каждый день гоняет на нагруженном велосипеде на большие расстояния: колонка и усилитель весят прилично, — считает Никита.

— Алексей, вы крутой! — добавляет Дарья.

Хейт Алексей не воспринимает всерьез Источник: Виктория Денисова / 71.RU











А есть ли нарушение?

Тема спорная, поэтому, чтобы узнать, насколько законно увлечение Алексея, мы обратились к Марине Цветковой — практикующему юристу, общественному представителю уполномоченного по защите прав предпринимателей:

— По факту поймать за руку такого нарушителя крайне сложно, так как велосипед не имеет регистрационного номера, а значит, установить личность такого любителя музыки невозможно. Один раз проехал, и никто его не поймал. В случае если это явление систематическое, можно вызывать полицию, и есть вероятность, что они дождутся такого громкого наездника, остановят его, проведут беседу или привлекут к ответственности.

В российском законодательстве существуют нормы, регулирующие использование звуковоспроизводящей аппаратуры в общественных местах, но они больше касаются стационарных объектов, таких как кафе, магазины и жилые дома. Для транспорта, включая велосипеды, конкретных ограничений на использование аудиосистем нет, — объясняет Марина Цветкова. — Но если громкость звука мешает окружающим или создает дискомфорт, то действия можно расценивать как нарушение санитарно-эпидемиологических требований, касающихся уровня шума. За это как раз и предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей.

Доказать, что велосипедист нарушает допустимые уровни шума, можно только с помощью проведения замеров.

В жилых зонах действуют санитарные нормы, согласно которым максимальный уровень шума днем составляет около 55 дБ, ночью — до 45 дБ. В первом случае это сила звука разговора обычным голосом, офисной приемной или гула вентилятора, а во втором — работающий холодильник или вода, которая бежит из-под крана.

— Для измерения уровня шума необходимо обратиться в специализированные службы, такие как Роспотребнадзор или санэпидемстанция. Они имеют право проводить замеры и выдавать заключения о нарушении норм. Однако измерять шум от движущегося источника, такого как велосипед, сложнее, чем от стационарного объекта, — отмечает Марина Цветкова.

Любителей громкой музыки могут привлечь к административной ответственности по нескольким статьям:

20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство». Это касается случаев, когда громкая музыка используется намеренно для создания беспорядка или нарушения покоя граждан. Грозит штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток;

6.4 КоАП РФ — «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Если доказано, что уровень шума превышает установленные нормы, это может повлечь штраф до 1000 рублей.

Прямо закон не запрещает езду с громкой музыкой на велосипеде. Однако, если это создает значительное беспокойство для окружающих, любителям переездных дискотек может грозить штраф.

Однако о плохом Алексей старается не думать. В его планах — собрать новый велосипед, с еще более мощной колонкой, и кататься дальше.