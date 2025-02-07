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Сможем больше отдыхать: в России хотят ввести сокращенную рабочую неделю — сроки, кого коснется

Граждане смогут работать на 4 часа меньше

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3 комментария
Работодатели получат новый стимул для привлечения сотрудников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРаботодатели получат новый стимул для привлечения сотрудников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Работодатели получат новый стимул для привлечения сотрудников

Источник:

В России хотят сократить рабочую неделю до 36 часов. Нормальная ее продолжительность — 40 часов. Однако это может произойти только после окончания спецоперации, так как сейчас пока многие предприятия работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить нужды военных. Об этом Городским медиа сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— На сегодня многие предприятия работают в три смены круглосуточно, было бы неверно начинать эксперимент по сокращению продолжительности рабочей недели в указанных условиях, — сказала Светлана Бессараб.

По ее словам, эксперимент должен проводиться только на добровольной основе и поможет справиться с дефицитом рабочих рук.

— Работодатели могут использовать сокращение продолжительности рабочего времени как одно из преимуществ для привлечения сотрудников. В условиях кадрового дефицита на рынке труда это хороший стимул, — отметила депутат.

Она объяснила, какие именно работники могут получить особые условия труда.

— Исходя из опыта внедрения эксперимента в других странах на сокращение рабочего времени могут согласиться организации, деятельность которых осуществляется как в сфере услуг, так и торговли, рекламы, отдельных производств. Каждый работодатель сможет самостоятельно оценить свои возможности, — добавила парламентарий.

Данное предложение еще предстоит обсудить с профильными экспертами. При оформлении инициативы будут учитывать уже имеющийся опыт, достоинства и недостатки новой системы.

Также в Госдуме собираются внести законопроект о дополнительных выходных. Согласно предложению депутата Дмитрия Гусева, нужно предоставить дополнительный отдых после Пасхи и дня Святой Троицы. По его мнению, это поможет передать традиции будущим поколениям.

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Рабочая неделя Светлана Бессараб Госдума Спецоперация Работа
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Комментарии
3
Гость
2 часа
Очередной пустой трёп для привлечения внимания. Не стоит обращать внимание.
Гость
1 час
Держите карман шире, ага 😂🤡
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