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Работа истории Водитель трамвая уволилась и начала рисовать на одежде. У нее заказы на несколько месяцев вперед

Водитель трамвая уволилась и начала рисовать на одежде. У нее заказы на несколько месяцев вперед

Анастасия Смолина рассказала, как увлечение превратилось в хороший заработок

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1 комментарий

Анастасия начала разрисовывать одежду для себя и дочки шесть лет назад, теперь у нее стабильный поток заказов

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Анастасии Смолиной из Челябинска 41 год, и она перепробовала несколько профессий. Сначала отучилась на ювелира и работала в мастерской, потом была водителем трамвая и менеджером по логистике. В декрете увлеклась рисованием на одежде. А потом она узнала, что это модная кастомизация вещей, на которой можно хорошо заработать. Теперь у нее заказы со всей России и каждый день какой-то новый сюжет на футболке, кедах или другом предмете гардероба. Подробности — в материале наших коллег из 74.RU.

Трамваи остались в памяти художницы и иногда появляются в ее работах

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Из декрета — в модные тренды

— Работа была интересная, мне нравилось водить трамвай. Но отношения с руководством были сложные, оно не соблюдало никаких интересов работников. На самом деле по этой причине я в основном уходила и с других работ, — объяснила Анастасия. — После декрета я бы вернулась в наем, но так получилось, что первый день на новом месте совпал со сдачей экзамена на права. Меня не отпустили, и я решила, что не буду выходить к такому работодателю.

Анастасия с детства любила краски и после рождения дочери решила поэкспериментировать со своим гардеробом. Знакомые замечали ее работы, но заказов не было. Первые продажи пошли на сайте бесплатных объявлений, на который она выложила фото нескольких футболок и детскую одежду. Яркие вещи охотно покупали, а когда она написала, что это ручная авторская работа, с ней связалась девушка и попросила сделать рисунок на футболке для ее парня. Анастасия выполнила заказ за пару дней.

Первые рисунки были проще. На создание такой футболки у Анастасии сейчас уходит несколько дней

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Со временем она погрузилась в тему и улучшила свои навыки рисования на одежде и других предметах.

— Специального художественного образования у меня нет. Когда я училась на ювелира, у нас были предметы, которые есть у художников: как делать эскизы и так далее. А когда начала интересоваться рисованием на ткани, стала покупать разные краски, кисточки. Сейчас у меня шесть видов красок для разных тканей и предметов.

Футболки с авторскими рисунками стоят в диапазоне от трех до четырех тысяч рублей

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Рисованием на одежде Анастасия занимается уже шесть лет. Не подозревая, она попала в волну моды на кастомизацию. Это когда какой-либо товар массового выпуска переделывают под запросы конкретного человека. Будь то белая футболка, синие джинсы или обувь Adidas.

Леопардовый принт в авторском исполнении выглядит притягательно

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«Получается больше, чем на любом другом месте работы»

В среднем на одну вещь у мастера уходит от одного до трех дней. Помимо привычной художественной росписи, она любит использовать модный принт «тай-дай».

«Тай-дай» — это разводы, пятна и кляксы, полоски, отпечатки, очертания мандалы, знаков мира и спиралей, полученные при помощи отбеливателей или краски для ткани. Tie-dye буквально в переводе с английского языка «завяжи и покрась». Материал не только окрашивают, но еще и связывают в узлы, таким образом создавая неповторимые паттерны. Особенность принта заключается в демонстративной небрежности.

Анастасия использует «тай-дай» в сочетании с изображением животных

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Сейчас вещи мастера покупают по всей России. На сайте «Ярмарка мастеров» у нее можно купить что-то из наличия, а если делать заказ, то готовьтесь ждать несколько месяцев, в том числе с учетом доставки.

Самые загруженные периоды работы у мастера перед Новым годом и 8 Марта, ее максимум по количеству изделий — шесть пар варежек в неделю. В среднем же она успевает выполнить 4–6 работ, стоимость каждой — от трех до шести тысяч рублей. Говоря о заработке, Анастасия отмечает, что «получается больше, чем на любом другом месте работы».

Такие вещи лучше стирать вручную, предупреждает Анастасия. Тогда краска продержится долгие годы

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Основной канал продаж — социальные сети. Мастер говорит, что не тратится на рекламу, пост с яркой фотографией привлекает клиентов — люди пересылают друг другу интересные футболки, джинсовки, сумки. При этом каждый новый предмет будет уникальным, обещает она.

Такие варежки перед Новым годом оценили взрослые и дети

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Вы даже не представляете, какой разнообразный бизнес открывают девушки в декрете. 74.RU рассказывали про Елену Блинникову, которая решила стать траурным флористом и теперь обучает этому ремеслу по всей стране.

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Рисование Хобби Одежда Бизнес в декрете
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Комментарии
1
Гость
1 час
чем больше народа перестанет работать на государственного дядю тем лучше и быстрее всё будет
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