Получите в два раза больше отдыха: как ярославцам продлить дни отпуска в 2025 году

Когда выгоднее брать отпуск в 2025 году Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Традиционно в декабре наступает пора планирования отпусков. Многие составляют свой график с учетом праздничных дней, так повышается вероятность отдохнуть чуть больше положенного. Однако это не так выгодно с точки зрения финансов.

— Сумма отпускных рассчитывается из среднего дневного заработка за последний год или за весь период работы, если сотрудник трудится в компании менее 12 месяцев. Его умножают на количество календарных дней отпуска, включая все выходные. В результате чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше разница между ежемесячной зарплатой и отпускными, а значит, такой отпуск более выгоден, — объяснила HR бизнес-партнер АО «Свой Банк» Елена Стрижкова.

Напомним, всем, кто работает по трудовому договору, полагается основной отпуск, который длится 28 дней.

Когда брать отпуск

В 2025 году будет много праздничных дней. Если рассматривать финансовую составляющую, то в такие месяцы брать отпуск невыгодно. Однако за счет праздников можно отдохнуть больше положенных:

если взять отпуск с 9 по 10 января, вы будете отдыхать 15 дней — с 29 декабря по 12 января;

5-7 мая, тогда удастся отдохнуть 11 дней — с 1 по 11 мая. А если к ним добавить еще отпуск с 28 по 30 апреля, получится 16 дней отдыха;

9-11 июня, тогда за счет праздника отдых составит девять дней — с 7 по 15 июня;

5-7 ноября, тогда получится восьмидневный отпуск, с 2 по 9 ноября.

Календарь праздников в 2025 году Источник: Городские порталы











При планировании двухнедельного отпуска планируйте его с понедельника по следующее воскресенье. За счет выходных перед этим отпуск будет на два дня больше.