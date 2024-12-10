«У меня был шок»: школьник играл на набережной ради нового аккордеона — за месяц он заработал полмиллиона

Иван Гузенко по вечерам играл на Михайловской набережной, чтобы заработать на новый инструмент Источник: Юлия Гузенко, Happy Lady / Vk.com











500 тысяч рублей в месяц — внушительная сумма заработка даже для взрослого человека, что уж говорить о школьнике. Семиклассник Иван Гузенко из Сибири сумел заработать больше полумиллиона своим талантом всего за один месяц. Прошлым летом на Михайловской набережной Новосибирска он практически каждый вечер устраивал небольшие концерты для публики, исполняя хиты разных лет на стареньком аккордеоне. Целью Вани было заработать какую-то сумму, чтобы накопить на новый музыкальный инструмент. Школьник с 6 лет занимается музыкой, является лауреатом множества конкурсов, но в мае на чемпионате России среди аккордеонистов в Тюмени получил лишь диплом. В жюри прямо сказали: «Для конкурсов такого уровня нужен более достойный инструмент». Это стало для Вани целью. Как он ее достиг, талантливый подросток рассказал журналистам NGS.RU.

За месяц выступлений перед прохожими школьник заработал более 500 тысяч рублей Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

«С таким инструментом выступать неприлично»

Ваня начал играть на аккордеоне еще в детском саду Источник: Юлия Гузенко











Ване Гузенко 14 лет, он учится в седьмом классе обычной и в шестом — музыкальной школы, но заниматься музыкой начал еще в детском саду — первое выступление было на выпускном. Потом мальчик пошел в музыкальную школу.

— Ему исполнилось шесть лет, мы поехали выбирать Ване подарок. Он увидел какую-то гармошку и меня просил: «Мама, купи, купи». Я посчитала: зачем нам покупать «брякалку» — лучше пойти учиться в музыкальную школу. И так мы пришли в Дом творчества. Там нас послушали, взяли, и потом я Ивану говорю: «Пиши письмо Деду Морозу». Он печатными буквами написал письмо. Ну и по размеру, по возрасту нам первый инструмент пришел, небольшой аккордеончик, под елку, — с улыбкой вспомнила мама Ивана Юлия Гузенко.

У школьника оказался абсолютный слух и страсть к музыке. Талант оценили в школе искусств: Иван стал постоянным участником музыкальных конкурсов, где выступал на хорошем уровне и часто становился победителем.

Иван становился победителем многих музыкальных конкурсов по всей России Источник: Юлия Гузенко











Осваивал музыкальные произведения Ваня Гузенко на аккордеоне, который устарел и морально, и физически: не подходил по размеру, имел ряд «возрастных» дефектов и выглядел не очень презентабельно для выступлений на сцене.

— У него был аккордеон, который пришлось перематывать скотчем, завязывать ремни веревочкой. И с этим инструментом мы поехали на чемпионат России в Тюмень, — рассказала преподаватель по классу аккордеона Татьяна Майснер. — Там он очень достойно выступил, но получил лишь дипломанта — это было первое его разочарование, потому что раньше он всегда был только лауреатом. Член жюри нам как раз сказал, что с таким инструментом уже неприлично ездить на такого уровня конкурсы. И когда мы возвращались домой, Ваня был очень расстроен.

«У меня был шок»

Выступления на набережной Иван начал в июле и уже в конце августа купил аккордеон своей мечты Источник: Happy Lady / Vk.com











Татьяна Майснер отметила, что заработать на инструмент можно и самостоятельно: в свое время она и сама заработала на собственный инструмент, играя на улицах. Родители тоже были не против, и этим летом Иван твердо решил попробовать. Мама каждый вечер «дежурила» рядом с ним.

— Примерно в 16 часов я начинал и до девяти–десяти вечера играл советские мелодии, 80−90-е — то, что людям нравится. Например, Юрия Шатунова. Людям заходило, практически всем нравилось — многие просили, чтоб сыграл какую-то любимую песню, подпевали. Я подбирал на ходу мелодию, — рассказал Ваня.

— Ивану было несложно, я ему сама говорила, что можно, допустим, до десяти вечера. Он говорит: «Мам, можно я до 11 побуду?» И вот так я ехала с работы и каждый вечер проводила с ним, пока он играл. Потом мы вместе ехали домой, — добавила мама музыканта Юлия Гузенко.

Целью был аккордеон «Юпитер», который стоит 350 тысяч рублей. Ни школьник, ни родители не рассчитывали, что удастся собрать всю сумму — Иван просто хотел сделать свой вклад в дорогостоящую покупку.

— Я понимал, что одни родители вывезти эту программу не смогут, потому что заработок невысокий, а в кредит залезать тоже не хочется. Поэтому я решил, что буду им помогать, и в итоге почти всю сумму я собрал сам, — признался музыкант. — Первый день мой был 12 июля, за вечер получилось заработать 15 тысяч — я сам этого не ожидал, обрадовался.

Наибольшую сумму за день Иван заработал, когда полдня играл в метро, а полдня — на набережной: тогда получилось выручить 32 тысячи рублей. Семиклассник давал свои импровизированные концерты практически каждый день, иногда брал выходные. Отрабатывал по полной: 7–8 часов с перерывом на обед.

Ваня рассказал, что, несмотря на официальный запрет таких выступлений на набережной, охранники отнеслись к парню с пониманием. Юный музыкант не оставлял равнодушным никого: кто-то подпевал ему, кто-то плясал рядом. Многие снимали и фотографировали аккордеониста.

На куске картона Ваня написал банковские реквизиты и свою цель: «Коплю на новый аккордеон». Кто-то из случайных зрителей его уличного концерта делал публикации в соцсетях с призывом помочь пареньку.

— У меня был шок, я честно скажу. За первые три дня выступлений на улице он заработал 68 тысяч — это три моих зарплаты, — призналась Юлия Гузенко. — Я, конечно, очень переживала, что он сейчас увлечется деньгами и забросит учебу, музыку, перестанет развиваться и расти. Советовалась с людьми. Но мне сказали: пусть попробует.

По словам Юлии, они с мужем в любом случае планировали купить сыну новый инструмент, взяв кредит. Но Иван справился сам.

Тонкая работа мастера за 600 тысяч рублей

С новым аккордеоном Иван выступил перед матчем КХЛ Источник: Юлия Гузенко











Для семьи Вани, где мама — вахтер в музыкальной школе, а папа — слесарь, стоимость нового инструмента — это семейный бюджет за полгода. Кроме того, у Вани есть младшая сестра: она, в отличие от брата, тяготеет не к искусству, а к спорту — занимается самбо. В общем, то, что 14-летний паренек смог заработать на новый инструмент самостоятельно, стало для семьи большой удачей. Поддержка людей в соцсетях тоже очень помогла: деньги на карту падали даже в Ванины выходные, когда он не давал концертов.

Когда накопления преодолели порог в 350 тысяч, юный музыкант решил не останавливаться и купить инструмент более высокого класса. Его приобретением стал российский аккордеон «Акко».

— Это очень серьезный инструмент. Он стоит около 600 тысяч рублей, если покупать с рук, а если брать новый, с фабрики, то от 800 тысяч до миллиона. Даже в музыкальной школе у нас нет такого инструмента, и редко у ребенка есть подобные, — объяснила преподаватель Ивана Татьяна Васильевна. — Конечно, он очень горд тем, что смог самостоятельно заработать при общей поддержке: родителей, моей и тех людей, кто переводы делал.

Долгожданная сделка состоялась 30 августа в стенах Новосибирской консерватории Источник: Юлия Гузенко











Ваня действительно очень трепетно относится к своему инструменту. Заработать на новый он и не планировал — его задачей было найти подержанный инструмент, но в хорошем состоянии. Такой мог быть только у профессионального музыканта, который знает цену такому аккордеону и относится соответствующим образом. И продавец нашелся — свой инструмент Ивану передала выпускница Новосибирской консерватории.

— Инструмент почти весь состоит из натурального дерева, здесь очень тонкая работа мастера: он не на заводе, не на конвейере производился, а вручную. То есть всё это вытачивается, каждая деталь, все переключатели, чтобы вся механика работала, всё вручную собирается. Ну и материал стоит тоже немало, — рассказал о своем новом инструменте Иван.

«Хочу стать великим композитором»

Сейчас Ваня сосредоточен на учебе в школе, репетициях и подготовках к новым конкурсам. С достойным аккордеоном он обрел больше уверенности, готов выступать и покорять музыкальный Олимп. В планах у него поступление в консерваторию, и все шансы у Ивана есть.

Мечта юного музыканта — стать великим композитором Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Кстати, на юное дарование уже начинают обращать внимание: недавно он исполнил на новом аккордеоне гимн России перед одним из матчей КХЛ на «Сибирь-Арене».

— В будущем хочу стать великим композитором или артистом, чтобы радовать публику и играть. Пока своего авторского произведения не написал, немного обработки пытаюсь писать — это в свободное время, когда нечем заняться. Но пока еще никакую партитуру не составлял, только для себя, — сказал Ваня.

Юлия Гузенко — мама юного музыканта — говорит, что вся семья очень благодарна каждому, кто помог Ване осуществить мечту. Каждый перевод и каждая купюра, оставленная в чехле аккордеона на набережной, приближали подростка к цели, а посты в соцсетях привлекали неравнодушных людей.

Свой старый аккордеон юный музыкант отдал в родную музыкальную школу — там инструментов нет вообще, и все дети занимаются на личных, которые приходится возить.

О продолжении карьеры уличного музыканта Иван пока не задумывался. Сейчас он достиг своей цели, ведь играл не ради денег, а ради искусства. И если и пойдет следующим летом с аккордеоном на набережную, то ради публики. Ну и чтобы помочь родителям.