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«Вывели на улицу не всех»: в Ярославле эвакуировали крупный спорткомплекс

На месте работают сотрудники спецслужб

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Во время эвакуации из здания спорткомплекса вывели не всех людей

Во время эвакуации из здания спорткомплекса вывели не всех людей

В Ярославле эвакуировали крупный спорткомплекс

В Ярославле эвакуировали сотрудников и посетителей спортивного комплекса «Лазурный», который находится на улице Чкалова. Правда, оказалось, что не всех.

— Кого-то вывели, а кого-то нет, — сообщили посетители тренажёрного зала. — Мы, например, спокойно занимаемся. Если скажут, что надо покинуть здание, мы выйдем на улицу.

Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб. Как выяснилось, там проходят учения и никакой опасности для посетителей, которые остались внутри здания, нет.

Накануне в Ярославле прошла волна эвакуаций — неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании мэрии и в судах. Также на днях из-за странного предмета пришлось эвакуировать школу.

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