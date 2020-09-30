«Вывели на улицу не всех»: в Ярославле эвакуировали крупный спорткомплекс

В Ярославле эвакуировали сотрудников и посетителей спортивного комплекса «Лазурный», который находится на улице Чкалова. Правда, оказалось, что не всех.



— Кого-то вывели, а кого-то нет, — сообщили посетители тренажёрного зала. — Мы, например, спокойно занимаемся. Если скажут, что надо покинуть здание, мы выйдем на улицу.



Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб. Как выяснилось, там проходят учения и никакой опасности для посетителей, которые остались внутри здания, нет.



Накануне в Ярославле прошла волна эвакуаций — неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании мэрии и в судах. Также на днях из-за странного предмета пришлось эвакуировать школу.

