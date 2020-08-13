Массовые эвакуации в Ярославле: что происходит в городе. Онлайн-трансляция

Дзержинский районный суд вернулся к работе. Проверка окончена, взрывных устройств не обнаружено.
В Переславском райсуде окончена проверка, ничего не обнаружено. Здание суда в Дзержинском районе в настоящее время ещё проверяют. Говорят, что там тоже проверку окончат с минуты на минуту.
Официальный представитель суда Ольга Козлова сообщила, что Ярославский областной суд вернулся к работе.
- Окончена проверка здания суда, сообщение о наличии взрывного устройства не подтвердилось, - уточнила она.
В социальных сетях появилось видео от здания Дзержинского районного суда. Один из эвакуированных сообщил порталу 76.RU, что на улицу из здания вывели около 40 человек.
- Сработала сигнализация и всех выгнали на улицу, - рассказал Дмитрий Защитников. - Тут же приехали полиция, МЧС, скорая и другие спецслужбы.
Эвакуация с громкого процесса
Из-за эвакуации в судах в экстренном порядке пришлось переносить рассмотрения дел. В том числе, вывели всех участников громкого процесса о пытках в колонии.
- Срочно эвакуировали из Заволжского суда, суд перенесли, - сообщила сообщила адвокат потерпевшей стороны Ирина Бирюкова. - Пришло письмо, что все суды, все банки, все налоговые заминированы.
Только что появилась информация, что уже были обследования здания Переславского, Красноперекопского и Дзержинского районных судов. Никаких опасных и взрывчатых веществ там обнаружено не было.
Жители Брагино сообщают, что у здания Дзержинского районного суда, все оцеплено, работает полиция.
Официальное сообщение суда
Пресс-служба Ярославского областного суда опубликовала сообщение об эвакуации:
- Сегодня в обеденное время на адреса электронной почты всех городских судов, областного суда, некоторых судов области, в том числе Рыбинского городского суда, Переславского районного суда Ярославской области поступили письма, в которых было указано, что здание суда заминировано. Сотрудники и посетители судов эвакуируются, проводится проверка.