Массовые эвакуации в Ярославле: что происходит в городе. Онлайн-трансляция

Сегодня по России прокатилась новая волна эвакуаций — в разных городах из-за сообщений об угрозе проверяют суды, больницы, вокзалы. В Ярославской области сейчас вывели всех людей из зданий судов.



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