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СрочноВ Ярославской области эвакуируют суды

Массовые эвакуации в Ярославле: что происходит в городе. Онлайн-трансляция

В режиме реального времени следим за происходящим

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Здание суда Дзержинского района оцеплено, внутри работают кинологи

Здание суда Дзержинского района оцеплено, внутри работают кинологи

Массовые эвакуации в Ярославле: онлайн-трансляция

Сегодня по России прокатилась новая волна эвакуаций — в разных городах из-за сообщений об угрозе проверяют суды, больницы, вокзалы. В Ярославской области сейчас вывели всех людей из зданий судов.

В режиме реального времени следим за происходящим. Трансляция обновляется.

Михаил Контуев

Дзержинский районный суд вернулся к работе. Проверка окончена, взрывных устройств не обнаружено.

Михаил Контуев

В Переславском райсуде окончена проверка, ничего не обнаружено. Здание суда в Дзержинском районе в настоящее время ещё проверяют. Говорят, что там тоже проверку окончат с минуты на минуту.

Михаил Контуев

Официальный представитель суда Ольга Козлова сообщила, что Ярославский областной суд вернулся к работе.

- Окончена проверка здания суда, сообщение о наличии взрывного устройства не подтвердилось, - уточнила она.

Михаил Контуев

В социальных сетях появилось видео от здания Дзержинского районного суда. Один из эвакуированных сообщил порталу 76.RU, что на улицу из здания вывели около 40 человек.

- Сработала сигнализация и всех выгнали на улицу, - рассказал Дмитрий Защитников. - Тут же приехали полиция, МЧС, скорая и другие спецслужбы.

Михаил Контуев

Эвакуация с громкого процесса

Из-за эвакуации в судах в экстренном порядке пришлось переносить рассмотрения дел. В том числе, вывели всех участников громкого процесса о пытках в колонии.

- Срочно эвакуировали из Заволжского суда, суд перенесли, - сообщила сообщила адвокат потерпевшей стороны Ирина Бирюкова. - Пришло письмо, что все суды, все банки, все налоговые заминированы.

Михаил Контуев

Только что появилась информация, что уже были обследования здания Переславского, Красноперекопского и Дзержинского районных судов. Никаких опасных и взрывчатых веществ там обнаружено не было.

Михаил Контуев

Жители Брагино сообщают, что у здания Дзержинского районного суда, все оцеплено, работает полиция.

Михаил Контуев

Официальное сообщение суда

Пресс-служба Ярославского областного суда опубликовала сообщение об эвакуации:

- Сегодня в обеденное время на адреса электронной почты всех городских судов, областного суда, некоторых судов области, в том числе Рыбинского городского суда, Переславского районного суда Ярославской области поступили письма, в которых было указано, что здание суда заминировано. Сотрудники и посетители судов эвакуируются, проводится проверка.

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происшествияэвакуация
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