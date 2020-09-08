Ночью разбили дверь в здание правительства Ярославской области

Сегодня ночью в Ярославле вандалы разбили стекло на входной двери в здание правительства Ярославской области.



— Было разбито стекло на входе в здание со стороны улицы Кирова, — рассказал источник 76.RU. — Известно, что молодой человек с каким-то деревянным брусом в руках подошёл и ударил по стеклу. Всё было быстро восстановлено, и утром сотрудники правительства, пришедшие на работу, не заметили и следов акта вандализма.

Кто это сделал, пока неизвестно. Но чиновники надеются, что в ближайшее время полицейские накажут хулигана.

