В центре Ярославля мусоровоз угодил в вечную яму. Фото

Провал в этом месте образовывается не в первый раз. Каждый год (бывает, и не по одному разу) здесь заделывают тротуар и часть дороги.



— Весь центр Ярославля в очень старых сетях, которыми необходимо заниматься более тщательно, чем это происходит сейчас, — уверен координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Из-за этого и происходят такие провалы.

