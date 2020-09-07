В центре Ярославля мусоровоз угодил в вечную яму. Фото

В центре Ярославля мусоровоз провалился в вечную яму. Фото
Сегодня утром в Ярославле на улице Большой Октябрьской в районе пересечения с площадью Богоявления произошло ДТП — мусоровоз угодил задним колесом в дорожную яму.
— Грузовик будем вытаскивать и оценивать повреждения, — сообщил представитель единого регионального оператора в сфере обращения с отходами компании «Хартия» Алексей Бишанов. — Либо отправим его в ремонт, либо, если повреждения незначительные, он снова поедет в рейс. Инцидент никак не повлиял на график вывоза мусора, у нас всегда есть запасной мусоровоз в случае непредвиденных ситуаций, срывов вывоза быть не должно.
Провал в этом месте образовывается не в первый раз. Каждый год (бывает, и не по одному разу) здесь заделывают тротуар и часть дороги.
— Весь центр Ярославля в очень старых сетях, которыми необходимо заниматься более тщательно, чем это происходит сейчас, — уверен координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Из-за этого и происходят такие провалы.
Более серьёзный провал посередине дороги в результате коммунальной аварии образовался накануне в Переславле-Залесском.