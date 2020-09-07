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В центре Ярославля мусоровоз угодил в вечную яму. Фото

Дорожный активист объяснил, из-за чего образовался провал на дороге

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Мусоровоз находился в рейсе

Мусоровоз находился в рейсе

В центре Ярославля мусоровоз провалился в вечную яму. Фото

Сегодня утром в Ярославле на улице Большой Октябрьской в районе пересечения с площадью Богоявления произошло ДТП — мусоровоз угодил задним колесом в дорожную яму.

Грузовик угодил задним колесом в яму

Грузовик угодил задним колесом в яму

— Грузовик будем вытаскивать и оценивать повреждения, — сообщил представитель единого регионального оператора в сфере обращения с отходами компании «Хартия» Алексей Бишанов. — Либо отправим его в ремонт, либо, если повреждения незначительные, он снова поедет в рейс. Инцидент никак не повлиял на график вывоза мусора, у нас всегда есть запасной мусоровоз в случае непредвиденных ситуаций, срывов вывоза быть не должно.

Мусоровоз будут вытаскивать и оценивать повреждения

Мусоровоз будут вытаскивать и оценивать повреждения

Провал в этом месте образовывается не в первый раз. Каждый год (бывает, и не по одному разу) здесь заделывают тротуар и часть дороги.

— Весь центр Ярославля в очень старых сетях, которыми необходимо заниматься более тщательно, чем это происходит сейчас, — уверен координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Из-за этого и происходят такие провалы.

На первый взгляд, повреждения у мусоровоза незначительные

На первый взгляд, повреждения у мусоровоза незначительные

Более серьёзный провал посередине дороги в результате коммунальной аварии образовался накануне в Переславле-Залесском.

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ДТПХартияпровал
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