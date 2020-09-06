Огромный провал посередине дороги: в Переславле-Залесском из-за аварии перекроют дорогу

В Переславле-Залесском Ярославской области произошло ЧП. На дороге на улице Строителей из-за провала образовалась огромная 2-метровая яма.



— Произошла авария на системе водоотведения, — сообщили в переславском муниципальном предприятии «Комплекс». — В ближайшее время будут проводиться ремонтно-восстановительные работы.

