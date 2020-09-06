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Огромный провал посередине дороги: в Переславле-Залесском из-за аварии перекроют дорогу

Коммунальщики объяснили, из-за чего в крупном городе Ярославской области произошло ЧП

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ЧП произошло в крупном спальном районе Переславля

ЧП произошло в крупном спальном районе Переславля

В Переславле из-за крупной коммунальной аварии перекроют дорогу

В Переславле-Залесском Ярославской области произошло ЧП. На дороге на улице Строителей из-за провала образовалась огромная 2-метровая яма.

— Произошла авария на системе водоотведения, — сообщили в переславском муниципальном предприятии «Комплекс». — В ближайшее время будут проводиться ремонтно-восстановительные работы.

Из-за коммунальной аварии рабочим придётся перекрывать дорогу

Из-за коммунальной аварии рабочим придётся перекрывать дорогу

Известно, что на время ремонта дороги, где образовался провал, движение транспорта будет ограничено. Сроков пока никаких не объявлено.

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происшествияЖКХдороги
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