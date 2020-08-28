Поисково-спасательная операция на месте, где перевернулась баржа, временно приостановлена

Поисково-спасательные работы на месте, где перевернулась баржа, закончены.

— Водолазами проверено 1,2 квадратных метра акватории, было сделано 4 водолазных спуска. Второй пропавший член экипажа не найден. Дальнейшие поиски в условиях вечернего времени невозможны. Завтра с 8 часов утра поисково-спасательные работы будут возобновлены, — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Напомним, 28 августа в Рыбинском водохранилище перевернулась баржа, которая везла металлолом из Череповца в Нижний Новгород. На судне было 7 членов экипажа. Пятеро спаслись, двое пропали без вести. Позже было найдено тело одного из матросов.