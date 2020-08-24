«Схватили самое главное — детей»: глава большой семьи рассказал, как они спаслись во время взрыва дома

После взрыва в Ярославле смогла уцелеть большая семья
На верхних этажах подъезда, в котором прогремел взрыв, находилась большая семья с маленькими детьми. Когда всё произошло, они и не поняли, что случилось, но инстинктивно бросились бежать
— Брали только самое главное — детей. Про документы и деньги никто и не думал, не до этого было, — вспоминает глава семьи Нугзар. Он рассказал порталу 76.RU о первых минутах после взрыва — всё произошло очень быстро.
Видео: Елена Вахрушева
— В момент взрыва я вместе с семьей находился дома, — рассказывает Нуграз. — Живем на седьмом этаже во втором как раз подъезде. Дома были дети, внуки. Выбегали чуть ли не босиком, в чём были на тот момент. Внук девятимесячный спал в боди. Его дочь схватила. Я старшую внучку. Ни документов, ни денег — всё в квартире. Хорошо, маленький телефон с собой прихватил. Не помню, пахло ли газом. Вроде, не было такого. Все произошло очень стремительно. Сейчас слышал, что лестница рухнула. При нас такого не было, мы по ней и спускались. В голове сейчас каша. Два дня не спал. Сейчас на время переехали к родной сестре. Племянник вещей одолжил, благо, он такого же размера, как и я. Сын у родственников жены, его тоже приодели хоть. Ему учится надо, второй курс. Ни компьютера теперь, ничего… Мэр сказал, сегодня что-то объявят — ждём.
Сегодня действительно будет встреча жителей с представителями городской администрации. Мы будем вести прямой эфир в Инстаграме @76ru_news.
Напомним, что чудом спаслись еще несколько людей. Мальчику пришлось бежать с 10 этажа, перепрыгивая разрушенные лестницы, а кто-то по счастливой случайности уехал из дома незадолго до трагедии.
Про животных также не забыли. Спасатели обследовали все квартиры и вынесли оттуда перепуганных животных.
Всё случилось в пятницу вечером. В одной из квартир, предположительно на 4 этаже, прогремел взрыв. Ударная волна была настолько сильна, что разрушила моментально десяток квартир. Погибли 3 человека, одним из них был мальчик 8 лет.