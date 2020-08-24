«Схватили самое главное — детей»: глава большой семьи рассказал, как они спаслись во время взрыва дома

На верхних этажах подъезда, в котором прогремел взрыв, находилась большая семья с маленькими детьми. Когда всё произошло, они и не поняли, что случилось, но инстинктивно бросились бежать

— Брали только самое главное — детей. Про документы и деньги никто и не думал, не до этого было, — вспоминает глава семьи Нугзар. Он рассказал порталу 76.RU о первых минутах после взрыва — всё произошло очень быстро.