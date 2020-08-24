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«Вообще ничего от квартиры не осталось»: в Ярославле жильцы чудом спаслись во время взрыва дома

Мама девушки, жившая в разрушенном доме, рассказала, как дочке удалось не погибнуть

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Все документы и вещи в разрушенных квартирах теперь под завалами&nbsp;

Все документы и вещи в разрушенных квартирах теперь под завалами 

От пятого этажа во втором подъезде в взорвавшемся доме в Ярославле не осталось практически и следа. В одной из квартир на этаже жила девушка. Она осталась жива. Лишь невероятное везение отвело её от гибели. Мы поговорили с мамой девушки, и она рассказала нам её историю.

Видео: Александр Кудряшов

— Дочь жила на пятом этаже, — говорит женщина. — Она уехала за три часа до взрыва. Соседка по площадке тоже уехала, я видела. Бог отвёл. Вообще ничего от квартиры не осталось. Домашних животных у нас не было. Все документы остались там, под завалами. А как вот нам теперь без документов-то...

Еще одна история спасения произошла с мальчиком, который жил на десятом этаже в этом же подъезде. В момент взрыва он находился дома. Чтобы выжить, ему пришлось прыгать между седьмым и шестым этажами, так как лестница в этом месте обрушилась.

Напомним, что взрыв в доме в Ярославле произошёл 21 августа около половины восьмого вечера. Взрывной волной разрушило несколько этажей. Погибли три человека, включая 8-летнего мальчика. Его папа, который остался жив, написал обращение к людям.

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