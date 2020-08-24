«Вообще ничего от квартиры не осталось»: в Ярославле жильцы чудом спаслись во время взрыва дома

Еще одна история спасения произошла с мальчиком, который жил на десятом этаже в этом же подъезде. В момент взрыва он находился дома. Чтобы выжить, ему пришлось прыгать между седьмым и шестым этажами, так как лестница в этом месте обрушилась.

Напомним, что взрыв в доме в Ярославле произошёл 21 августа около половины восьмого вечера. Взрывной волной разрушило несколько этажей. Погибли три человека, включая 8-летнего мальчика. Его папа, который остался жив, написал обращение к людям.

