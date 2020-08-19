В ярославском парке ребёнок сломал плечо на надувном батуте
В Ярославле 4-летний мальчик получил серьёзную травму на аттракционе. Днём 18 августа ребёнок играл на надувном батуте-горке в парке на Даманском острове, но игра закончилась переломом левого предплечья со смещением.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за безопасную эксплуатацию игрового оборудования, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
На кажущихся безопасными батутах на самом деле дети нередко получают травмы. В прошлом году в Рыбинске батут улетел вместе с играющими на нём детьми. Тогда в больницу попала маленькая девочка, 35-летнюю хозяйку надувного аттракциона приговорили к 2,5 годам условно.