В ярославском парке ребёнок сломал плечо на надувном батуте

В Ярославле 4-летний мальчик получил серьёзную травму на аттракционе. Днём 18 августа ребёнок играл на надувном батуте-горке в парке на Даманском острове, но игра закончилась переломом левого предплечья со смещением.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за безопасную эксплуатацию игрового оборудования, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

