В Рыбинске ветром унесло батут с детьми: девочка с переломами рёбер в больнице

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Подробности происшествия в Ярославской области
Не выдержали штыри
Фото: Подслушано в Рыбинске / Vk.com
Сегодня днём в Рыбинске произошло ЧП: в парке ветром унесло надувной батут, на котором играли дети. По словам очевидцев, батут зацепился за электропровода.
— Батут не порвался, оторвались крепежи. Это дефект производителя! Батут крепился на штыри. Дети, к счастью, не пострадали! — написал в соцсетях Алексей Башилов.
Однако очевидцы происшествия говорят другое: пострадавшие есть.
— Моя дочь с переломами рёбер и ссадинами попала в больницу, — рассказал рыбинец Денис Нарышкин. — Чувствует себя плохо.
В происшествии рыбинцы винят организаторов детского досуга. Они считают, что батут был установлен с нарушениями техники безопасности.
— Сейчас иду по набережной. Там есть действующий батут. Посмотрела — привязан к стволам деревьев. Вот такое крепление, — рассказала жительница Рыбинска Нина Демидова.
Мы поговорили с одним из тех, кто занимается тем же бизнесом: организует аттракционы для детей.
— У меня тот же бизнес. И негатив после этого случая сказывается на отношении людей к данной теме. Случай поразительный. Мини-ураган. Площадка открытая между домов, деревья маленькие. Как говорит очевидец, порыв ударил прямо в батут. Какая-то аномалия. Никто от этого не застрахован, — сказал владелец батута Андрей Ковалев.
Следователи организовали доследственную проверку.
- На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - говорится в официальном сообщении СУ СКР по Ярославской области.
Позже выяснилось, что травым у малышки серьезные - ребенок попал в реанимацию.
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Согласен к дереву наверное самый лучший вариант по прочности. Но на сколько безопасно это для дерева?
А так же я так понял порвались сами веревки или крепления. Сомневаюсь что их каждый раз осматривали на наличие повреждения. Но даже если и нет, думаю сейчас нарисуют какой нибудь журнал осмотра тех состояния.
Крепление к стволам деревьев - очень хороший вариант. Сильный ветер может сломать крупные ветви, иногда ствол, но вырвать с корнями дерево может только самый сильный ураган. В средней полосе России такие ураганы бывают раз в 50 лет. Другое дело, что в инструкции по установке батута крепление к стволам деревьев вообще не предусмотрено. Жалкие штыри и колышки вообще не обеспечивают безопасность при ветровом воздействии. Отсюда и проблемы.
А зачем надо было в сильный ветер разрешать ребенку прыгать на батуте?