В Рыбинске ветром унесло батут с детьми: девочка с переломами рёбер в больнице

Сегодня днём в Рыбинске произошло ЧП: в парке ветром унесло надувной батут, на котором играли дети. По словам очевидцев, батут зацепился за электропровода.



— Батут не порвался, оторвались крепежи. Это дефект производителя! Батут крепился на штыри. Дети, к счастью, не пострадали! — написал в соцсетях Алексей Башилов.



Однако очевидцы происшествия говорят другое: пострадавшие есть.



— Моя дочь с переломами рёбер и ссадинами попала в больницу, — рассказал рыбинец Денис Нарышкин. — Чувствует себя плохо.

