Дети улетели с батутом: хозяйке аттракциона вынесли приговор

Хозяйке надувного батута, который был установлен в Рыбинске, вынесли приговор. На скамье подсудимых оказалась 35-летняя местная жительница, которой принадлежал надувной батут. В парке имени Фейгина летом установили надувной аттракцион, но вот закрепили его недостаточно хорошо. Чтобы конструкция надежно держалась, нужно использовать шесть узлов крепления, а было — всего три. В первый же месяц лета, 20 июня, батут сорвало ветром и протащило несколько метров. В этот момент на нем находилась двухлетняя девочка. У девочки сотрясение и переломы рёбер.
— Женщине за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, приговором суда назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.