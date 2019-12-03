Дети улетели с батутом: хозяйке аттракциона вынесли приговор

Хозяйке надувного батута, который был установлен в Рыбинске, вынесли приговор. На скамье подсудимых оказалась 35-летняя местная жительница, которой принадлежал надувной батут. В парке имени Фейгина летом установили надувной аттракцион, но вот закрепили его недостаточно хорошо. Чтобы конструкция надежно держалась, нужно использовать шесть узлов крепления, а было — всего три. В первый же месяц лета, 20 июня, батут сорвало ветром и протащило несколько метров. В этот момент на нем находилась двухлетняя девочка. У девочки сотрясение и переломы рёбер.