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Ребёнок пострадал на батуте

Дети улетели с батутом: хозяйке аттракциона вынесли приговор

Какое наказание понесёт владелица аттракциона в Рыбинске

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Девочка получила тяжёлые травмы

Девочка получила тяжёлые травмы

Хозяйке надувного батута, который был установлен в Рыбинске, вынесли приговор. На скамье подсудимых оказалась 35-летняя местная жительница, которой принадлежал надувной батут. В парке имени Фейгина летом установили надувной аттракцион, но вот закрепили его недостаточно хорошо. Чтобы конструкция надежно держалась, нужно использовать шесть узлов крепления, а было — всего три. В первый же месяц лета, 20 июня, батут сорвало ветром и протащило несколько метров. В этот момент на нем находилась двухлетняя девочка. У девочки сотрясение и переломы рёбер.

— Женщине за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, приговором суда назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

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Рыбинскдетиребенок получил травмы
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
3 дек 2019 в 22:31

Слов нет. Уж больно много дали...

Гостья
3 дек 2019 в 21:06

Самый гуманный суд в мире.