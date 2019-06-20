«Чувствует себя плохо»: малышка, пострадавшая на оторвавшемся батуте, попала в реанимацию. Видео

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Следователи проводят проверку ЧП в Ярославской области
Малышка получила серьёзные травмы
Фото: Рыбинский дневник / Vk.com
Стали известны подробности происшествия в Рыбинске Ярославской области, где на оторвавшемся батуте унесло детей. Малышка (девочке 1 год и 9 месяцев), которая играла на аттракционе, попала в больницу. В комментариях сначала говорили, что у ребёнка лишь ушибы и ссадины, но дело оказалось гораздо серьёзнее.
— Девочка в реанимации, — рассказали в рыбинской городской больнице имени Пирогова.
Мы связались с папой ребенка.
— Чувствует себя плохо, — ответил папа.
Происшествием уже занялись следователи.
— По факту произошедшего организована доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.
ЧП случилось в парке имени Фейгина в Рыбинске сегодня, 20 июня. В парке установлены детские аттракционы. Один из них, батут, на котором прыгали дети, внезапно оторвался от земли — малыши в этот момент были на нём.
Редакция желает малышке скорейшего выздоровления.
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