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Происшествия
Ребёнок пострадал на батуте
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«Чувствует себя плохо»: малышка, пострадавшая на оторвавшемся батуте, попала в реанимацию. Видео

Следователи проводят проверку ЧП в Ярославской области

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Малышка получила серьёзные травмы

Фото: Рыбинский дневник / Vk.com

Стали известны подробности происшествия в Рыбинске Ярославской области, где на оторвавшемся батуте унесло детей. Малышка (девочке 1 год и 9 месяцев), которая играла на аттракционе, попала в больницу. В комментариях сначала говорили, что у ребёнка лишь ушибы и ссадины, но дело оказалось гораздо серьёзнее.

— Девочка в реанимации, — рассказали в рыбинской городской больнице имени Пирогова.

Мы связались с папой ребенка.

— Чувствует себя плохо, — ответил папа.

Происшествием уже занялись следователи.

— По факту произошедшего организована доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

ЧП случилось в парке имени Фейгина в Рыбинске сегодня, 20 июня. В парке установлены детские аттракционы. Один из них, батут, на котором прыгали дети, внезапно оторвался от земли — малыши в этот момент были на нём.

Редакция желает малышке скорейшего выздоровления.

Вы стали очевидцем этого происшествия? Напишите нам! По почте: 76@rugion.ru или в личные сообщения нашей группы «ВКонтакте».

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ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

РыбинскбатутдетиЧП

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