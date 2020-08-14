В Ярославле иномарка сбила 14-летнего подростка. Видео

Вчера в Ярославле иномарка сбила подростка. Все случилось около полудня в Брагино на улице Труфанова. Как видно по видеозаписи ДТП, парнишка решил перебежать дорогу в неположенном месте на оживленном перекрестке. Обзор подростку перекрыл поворачивающий «Зил». Но 14-летний мальчик всё равно решил перейти дорогу.

Водитель, который в этот момент проезжал перекресток, не успел заметить подростка и сбил его. Мальчика отбросило к бордюру.

