В Ярославле иномарка сбила 14-летнего подростка. Видео

В Ярославле иномарка сбила 14-летнего подростка
Вчера в Ярославле иномарка сбила подростка. Все случилось около полудня в Брагино на улице Труфанова. Как видно по видеозаписи ДТП, парнишка решил перебежать дорогу в неположенном месте на оживленном перекрестке. Обзор подростку перекрыл поворачивающий «Зил». Но 14-летний мальчик всё равно решил перейти дорогу.
Водитель, который в этот момент проезжал перекресток, не успел заметить подростка и сбил его. Мальчика отбросило к бордюру.
Видео: «Ярнет»
— В результате ДТП 14-летнего пешехода госпитализировали с травмами. Проводится проверка, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Напомним, что также вчера в регионе произошло еще несколько ДТП. Утром на пересечении Московского проспекта и проспекта Фрунзе на обочину вылетел легковой автомобиль и перевернулся. В Заволжском районе Ярославля сегодня утром иномарку намотало на столб. А в Рыбинске рейсовый автобус сбил насмерть велосипедиста.