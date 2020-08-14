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Тема дняИномарка сбила подростка. Видео

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В Ярославле иномарка сбила 14-летнего подростка. Видео

В полиции рассказали подробности ДТП

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После удара подростка отбросило к тротуару

После удара подростка отбросило к тротуару

В Ярославле иномарка сбила 14-летнего подростка

Вчера в Ярославле иномарка сбила подростка. Все случилось около полудня в Брагино на улице Труфанова. Как видно по видеозаписи ДТП, парнишка решил перебежать дорогу в неположенном месте на оживленном перекрестке. Обзор подростку перекрыл поворачивающий «Зил». Но 14-летний мальчик всё равно решил перейти дорогу.

Водитель, который в этот момент проезжал перекресток, не успел заметить подростка и сбил его. Мальчика отбросило к бордюру.

Видео: «Ярнет»

— В результате ДТП 14-летнего пешехода госпитализировали с травмами. Проводится проверка, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, что также вчера в регионе произошло еще несколько ДТП. Утром на пересечении Московского проспекта и проспекта Фрунзе на обочину вылетел легковой автомобиль и перевернулся. В Заволжском районе Ярославля сегодня утром иномарку намотало на столб. А в Рыбинске рейсовый автобус сбил насмерть велосипедиста.

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ДТПподростокпроисшествие
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