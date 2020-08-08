«Пожарные 20 минут пытались подключить воду»: в Рыбинске сгорел частный дом. Видео

— На многократные обращения по очистке пожарного пруда только отписки от органов власти. Из-за этого пожарные 20 минут пытались подключить воду. А ты просто стоишь и не можешь ничего сделать, — рассказывают очевидцы случившегося.



Мы спросили о забитом пожарном пруде в МЧС.