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«Пожарные 20 минут пытались подключить воду»: в Рыбинске сгорел частный дом. Видео

Пожар бушевал почти всю ночь

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Огонь бушевал почти всю ночь&nbsp;

Огонь бушевал почти всю ночь 

В Рыбинске ночью сгорел частный дом

В Рыбинске ночью 8 августа бушевал пожар. Около 2 ночи в районе Переборы загорелся деревянный частный дом. На место вызвали спасателей, однако те, как говорят очевидцы, долго не могли приступить к тушению огня. Видео пожара выложили в соцсети.

Подслушано в Рыбинске / vk.com

— На многократные обращения по очистке пожарного пруда только отписки от органов власти. Из-за этого пожарные 20 минут пытались подключить воду. А ты просто стоишь и не можешь ничего сделать, — рассказывают очевидцы случившегося.

Мы спросили о забитом пожарном пруде в МЧС.

— Такое случается, пруды нужно постоянно чистить. Конкретно по этому случаю информации нет. Пожар был ликвидирован в 6:30 утра. В результате происшествия никто не пострадал, — уточнили в МЧС Ярославской области.

Огонь был виден из разных районов города&nbsp;

Огонь был виден из разных районов города 

Местные жители начали обсуждать ночное ЧП. Некоторые из них писали, что огонь было видно из разных районов Рыбинска.

— Это видно было издалека, — написал Иван.

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Рыбинскпожар
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