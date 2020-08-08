«Пожарные 20 минут пытались подключить воду»: в Рыбинске сгорел частный дом. Видео

В Рыбинске ночью сгорел частный дом
В Рыбинске ночью 8 августа бушевал пожар. Около 2 ночи в районе Переборы загорелся деревянный частный дом. На место вызвали спасателей, однако те, как говорят очевидцы, долго не могли приступить к тушению огня. Видео пожара выложили в соцсети.
Подслушано в Рыбинске / vk.com
— На многократные обращения по очистке пожарного пруда только отписки от органов власти. Из-за этого пожарные 20 минут пытались подключить воду. А ты просто стоишь и не можешь ничего сделать, — рассказывают очевидцы случившегося.
Мы спросили о забитом пожарном пруде в МЧС.
— Такое случается, пруды нужно постоянно чистить. Конкретно по этому случаю информации нет. Пожар был ликвидирован в 6:30 утра. В результате происшествия никто не пострадал, — уточнили в МЧС Ярославской области.
Местные жители начали обсуждать ночное ЧП. Некоторые из них писали, что огонь было видно из разных районов Рыбинска.
— Это видно было издалека, — написал Иван.