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«Мужчина — божий одуванчик». В Заволжском районе странно сгорела машина: версии

Местные жители выдвинули свою версию ночного пожара в Ярославле

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Люди уверены, что причиной пожара был поджог

Люди уверены, что причиной пожара был поджог

Странный утренний пожар в Заволжском районе, когда одновременно сгорели две машины в Школьном проезде у девятого и у десятого домов, заставил местных жителей задуматься — уж не поджог ли?

Видео: Татьяна Суслова / facebook.com

Всё случилось около трёх часов утра — во дворе дома вдруг вспыхнула «Хонда». Жаром и огнём зацепило соседний автомобиль.

При этом через двадцать минут после этого в соседнем дворе так же горит дорогой «Мерседес». Может ли это быть совпадением? Про такие поджоги говорят, что это могут быть намеренные действия коллекторов. Но «Хонда» у 9-го дома была старенькой. Да и её владелец не похож на крупного должника. Нам удалось узнать некоторые сведения о нём.

— Машина принадлежит пенсионеру, он её два года назад купил. Мужчина — божий одуванчик. Жена с характером, но в подъезде ни с кем не ругается. Больше мужа ругает, — говорят соседи. — На этом автомобиле ездит только летом, по выходным на дачу.

При этом соседи удивляются — у пенсионера машина горит не в первый раз.

— Полтора года назад ему уже поджигали «Ниву». Горела, но, конечно, не так, как сегодня. Во дворе около 70 машин. За все время это второй случай и у одного человека, — разводят руками соседи.

Местные говорят, что по горячим следам была задержана женщина, которая находилась неподалеку от пожара.

— На женщину со следами сажи и машинного масла на лице и руках, обратили внимание сотрудники Росгвардии, — рассказал источник 76.RU. — Её задержали и отвезли в отдел полиции, где выяснилось, что она находится на учёте в психиатрической больнице.

Сгоревшие машины располагались в соседних друг от друга дворах

Сгоревшие машины располагались в соседних друг от друга дворах

Но в полиции пока не раскрывают подробности. И информацию о задержании не подтверждают официально.

— Заявления от потерпевших поступили, — сообщили в УМВД России по Ярославской области. — Проводится проверка.

Есть ещё одна версия, которую выдвинули в самом начале: поджог из-за неправильной парковки. Но в неё тоже верится с трудом — машина припаркована по всем правилам.

Со второй сгоревшей машиной также много вопросов. Вспыхнувший «Мерседес», который сгорел во дворе десятого дома, жители связывают со сведением личных счетов.

— Тут чисто по личным мотивам, — говорят соседи. — В соседнем дворе (имеется ввиду двор 9-го дома. — Прим. ред.) для отвода глаз подожгли.

Мы будем следить за этой историей.

Напомним, сегодня утром в Ярославле в двух дворах загорелись автомобили. В одном дворе подожгли «Хонду», в другом «Мерседес». Спасателям МЧС удалось потушить оба пожара в течение часа, однако два автомобиля спасти не удалось.

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