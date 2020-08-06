«Мужчина — божий одуванчик». В Заволжском районе странно сгорела машина: версии

— Машина принадлежит пенсионеру, он её два года назад купил. Мужчина — божий одуванчик. Жена с характером, но в подъезде ни с кем не ругается. Больше мужа ругает, — говорят соседи. — На этом автомобиле ездит только летом, по выходным на дачу.



При этом соседи удивляются — у пенсионера машина горит не в первый раз.



— Полтора года назад ему уже поджигали «Ниву». Горела, но, конечно, не так, как сегодня. Во дворе около 70 машин. За все время это второй случай и у одного человека, — разводят руками соседи.



Местные говорят, что по горячим следам была задержана женщина, которая находилась неподалеку от пожара.

— На женщину со следами сажи и машинного масла на лице и руках, обратили внимание сотрудники Росгвардии, — рассказал источник 76.RU. — Её задержали и отвезли в отдел полиции, где выяснилось, что она находится на учёте в психиатрической больнице.