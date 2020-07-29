29 июля среда
СЕЙЧАС +26°С
usd 71.92
eur 84.26
Тема дняCOVID-19: умерли ещё 2 женщины

Все новости

Все новости
Происшествия

В центре Ярославля отец-алиментщик прокатил на капоте судебного пристава. Видео

Водитель не хотел расставаться с автомобилем

227
2Обсудить

Поделиться

В Ярославле водитель провез на капоте автомобиля судебного пристава

В Ярославле водитель провез на капоте автомобиля судебного пристава

В центре Ярославля мужчина на капоте своего автомобиля прокатил судебного пристава. На улице Свободы десятки людей стали свидетелями того, как иномарка, на скорости вырулив на одну из центральных улиц города, провезла мужчину. Это был судебный пристав, который пытался изъять у алиментщика этот самый автомобиль.

— Мужчину обязали платить алименты на содержание своих дочерей, однако это в планы многодетного отца не входило, — рассказала Екатерина Пиунова, старший помощник руководителя УФССП России по Ярославской области. — За время уклонения от выплат мужчина задолжал почти полмиллиона рублей. Приставы наложили арест на его автомобиль. Должник свою машину отдавать отказался.

Видео: «ЯрНет»

Приставы установили, где находится автомобиль и приехали на место. Но мужчина сел в машину, заблокировал двери и попытался уехать. Пристав перекрыл ему проезд. Но это совершенно не смутило водителя, и он наехал прямо на судебного исполнителя.

Камеры уличного видеонаблюдения запечатлели, как машина несется по улице Свободы с человеком на капоте. Некоторые водители пытались остановить нарушителя. На перекрестке с улицей Володарского проезжающему мимо кроссоверу удалось все-таки перегородить путь машине. Водителя наконец задержали, автомобиль увезли на эвакуаторе.

— Суд назначил мужчине 10 суток ареста, — уточнили в УФССП России по Ярославской области.

За покатушки с приставом на капоте водитель может понести теперь суровое уголовное наказание. Однако и это никак не освободит его от выплаты алиментов родным детям.

Пристав не побоялся и попытался остановить автомобиль собственным телом

Пристав не побоялся и попытался остановить автомобиль собственным телом

Напомним, совсем недавно судебные приставы также поймали звезду телешоу «Дом-2» Александра Задойнова. Судебные исполнители задержали мужчину за долг в 600 тысяч рублей по алиментам перед дочерьми.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!