В центре Ярославля отец-алиментщик прокатил на капоте судебного пристава. Видео

В центре Ярославля мужчина на капоте своего автомобиля прокатил судебного пристава. На улице Свободы десятки людей стали свидетелями того, как иномарка, на скорости вырулив на одну из центральных улиц города, провезла мужчину. Это был судебный пристав, который пытался изъять у алиментщика этот самый автомобиль.
— Мужчину обязали платить алименты на содержание своих дочерей, однако это в планы многодетного отца не входило, — рассказала Екатерина Пиунова, старший помощник руководителя УФССП России по Ярославской области. — За время уклонения от выплат мужчина задолжал почти полмиллиона рублей. Приставы наложили арест на его автомобиль. Должник свою машину отдавать отказался.
Видео: «ЯрНет»
Приставы установили, где находится автомобиль и приехали на место. Но мужчина сел в машину, заблокировал двери и попытался уехать. Пристав перекрыл ему проезд. Но это совершенно не смутило водителя, и он наехал прямо на судебного исполнителя.
Камеры уличного видеонаблюдения запечатлели, как машина несется по улице Свободы с человеком на капоте. Некоторые водители пытались остановить нарушителя. На перекрестке с улицей Володарского проезжающему мимо кроссоверу удалось все-таки перегородить путь машине. Водителя наконец задержали, автомобиль увезли на эвакуаторе.
— Суд назначил мужчине 10 суток ареста, — уточнили в УФССП России по Ярославской области.
За покатушки с приставом на капоте водитель может понести теперь суровое уголовное наказание. Однако и это никак не освободит его от выплаты алиментов родным детям.
Напомним, совсем недавно судебные приставы также поймали звезду телешоу «Дом-2» Александра Задойнова. Судебные исполнители задержали мужчину за долг в 600 тысяч рублей по алиментам перед дочерьми.