В центре Ярославля отец-алиментщик прокатил на капоте судебного пристава. Видео

В центре Ярославля мужчина на капоте своего автомобиля прокатил судебного пристава. На улице Свободы десятки людей стали свидетелями того, как иномарка, на скорости вырулив на одну из центральных улиц города, провезла мужчину. Это был судебный пристав, который пытался изъять у алиментщика этот самый автомобиль.



— Мужчину обязали платить алименты на содержание своих дочерей, однако это в планы многодетного отца не входило, — рассказала Екатерина Пиунова, старший помощник руководителя УФССП России по Ярославской области. — За время уклонения от выплат мужчина задолжал почти полмиллиона рублей. Приставы наложили арест на его автомобиль. Должник свою машину отдавать отказался.