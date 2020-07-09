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СрочноРазвелась и исчезла: ищут проавшую маму

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Развелась с мужем и исчезла: в Ярославской области год не могут найти пропавшую маму двоих детей

Знакомые уверены, что Наталья не могла бросить дочерей

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Наталью последний раз видели в июне 2019 года

Наталью последний раз видели в июне 2019 года

В Ярославской области год не могут найти пропавшую маму двоих детей

В Ярославской области следователи разыскивают 38-летнюю Наталью Цветкову. Последний раз женщину видели в июне прошлого года, когда она выходила из квартиры в Рыбинске. До сих пор о Наталье ничего не известно.

— У пропавшей славянская внешность, на вид ей 40–45 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза серо-голубые, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. — Особая примета — татуировка в виде звезды диаметром 5 сантиметров на правом плече.

На момент исчезновения младшей дочери Натальи был всего годик

На момент исчезновения младшей дочери Натальи был всего годик

История пропажи женщины очень запутанная. У Натальи двое дочерей, сейчас им 11 лет и два года. Как говорят друзья женщины, оставить девочек она не могла. Перед исчезновением она развелась с мужем и готовила документы, чтобы подать на алименты. В день пропажи заходила к подруге.

— Она была в гостях. А потом пошла к кому-то другому. И всё, пропала, — рассказывает Мария.

Родственники полагают, что Наталья не собиралась покидать квартиру надолго, потому что не взяла с собой даже сотовый.

Всех, кому что-либо известно о том, где находится Наталья, просят сообщить по телефону дежурного по следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области: 8 962 209–00–08 или 02.

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