1 июня в Рыбинске произошла трагедия — в пруду на территории бывшего садоводческого товарищества «Юбилейный» утонул 6-летний мальчик.
Ребёнок катался на велосипеде по просёлочной дороге возле дачного участка. Как рассказали следователям его родственники, в какой-то момент мальчик пропал из поля зрения взрослых, родственники принялись его искать, но спустя всего несколько минут нашли в пруду тело ребёнка и велосипед.
Рыбинские следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
— В настоящее время следователем осмотрено место происшествия, назначена медицинская судебная экспертиза, допрошены родственники потерпевшего, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. — После установления всех обстоятельств, следователями будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка.