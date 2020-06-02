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Мальчик катался на велосипеде возле дачного участка

Мальчик катался на велосипеде возле дачного участка

1 июня в Рыбинске произошла трагедия — в пруду на территории бывшего садоводческого товарищества «Юбилейный» утонул 6-летний мальчик.

Ребёнок катался на велосипеде по просёлочной дороге возле дачного участка. Как рассказали следователям его родственники, в какой-то момент мальчик пропал из поля зрения взрослых, родственники принялись его искать, но спустя всего несколько минут нашли в пруду тело ребёнка и велосипед.

Рыбинские следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

— В настоящее время следователем осмотрено место происшествия, назначена медицинская судебная экспертиза, допрошены родственники потерпевшего, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. — После установления всех обстоятельств, следователями будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка.

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утонул ребёнок
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