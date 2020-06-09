Тело спасатели нашли уже ночью.



О месте, где погиб подросток, в Рыбинске давно ходит дурная слава. По словам местных жителей, там уже тонули люди. Пляж здесь не официальный, спасателей нет. А место очень проблемное — там бьют холодные ключи, много водоворотов.



— Это место называют омутом. Там от сильного течения бывают водовороты, а глубина — до четырёх метров. Когда-то тут была мельница, и от неё большой перепад глубин остался. Тонут чаще всего дети и пьяные мужчины. Несколько лет назад мальчик из нашего дома утонул на глазах взрослых, не успели вытащить, — рассказал местный житель Максим Орлов.



Многие рыбинцы запрещают своим детям ходить сюда купаться, но некоторые ребята всё равно тайком бегают. В администрации города после трагедии заявили, что настоятельно рекомендуют жителям пользоваться только официальными пляжами, где территория обследована и подготовлена. Это пляж в микрорайоне Переборы и на левом берегу Волги у моста. После произошедшей трагедии городские власти прорабатывают вопрос установки в месте гибели подростка аншлаг, запрещающий купание.

