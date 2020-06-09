8 июня в Рыбинске утонул 16-летний школьник. Подросток только закончил 9-й класс. Друзья и семья погибшего в шоке от случившегося. Говорят, что мальчик был добрым и спокойным. По крайней мере, безбашенным его точно не назовешь. Что же стало причиной его гибели?
— Он не особо умел плавать, но решил за компанию с друзьями искупаться. Вдруг начал тонуть. Вроде бы у него ноги начали неметь. Его течение подхватило и засосало на глубину. Ребята ему пытались помочь, но не смогли, — рассказала знакомая погибшего парня.
Тело спасатели нашли уже ночью.
О месте, где погиб подросток, в Рыбинске давно ходит дурная слава. По словам местных жителей, там уже тонули люди. Пляж здесь не официальный, спасателей нет. А место очень проблемное — там бьют холодные ключи, много водоворотов.
— Это место называют омутом. Там от сильного течения бывают водовороты, а глубина — до четырёх метров. Когда-то тут была мельница, и от неё большой перепад глубин остался. Тонут чаще всего дети и пьяные мужчины. Несколько лет назад мальчик из нашего дома утонул на глазах взрослых, не успели вытащить, — рассказал местный житель Максим Орлов.
Многие рыбинцы запрещают своим детям ходить сюда купаться, но некоторые ребята всё равно тайком бегают. В администрации города после трагедии заявили, что настоятельно рекомендуют жителям пользоваться только официальными пляжами, где территория обследована и подготовлена. Это пляж в микрорайоне Переборы и на левом берегу Волги у моста. После произошедшей трагедии городские власти прорабатывают вопрос установки в месте гибели подростка аншлаг, запрещающий купание.
Напомним, Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.