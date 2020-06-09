9 июня вторник
СЕЙЧАС +28°С
usd 68.31
eur 77.19
Тема дня В омуте утонул мальчик: как всё было

Все новости

Все новости
Погибший парень только закончил 9-й класс

Погибший парень только закончил 9-й класс

8 июня в Рыбинске утонул 16-летний школьник. Подросток только закончил 9-й класс. Друзья и семья погибшего в шоке от случившегося. Говорят, что мальчик был добрым и спокойным. По крайней мере, безбашенным его точно не назовешь. Что же стало причиной его гибели?

— Он не особо умел плавать, но решил за компанию с друзьями искупаться. Вдруг начал тонуть. Вроде бы у него ноги начали неметь. Его течение подхватило и засосало на глубину. Ребята ему пытались помочь, но не смогли, — рассказала знакомая погибшего парня.

Тело спасатели нашли уже ночью.

О месте, где погиб подросток, в Рыбинске давно ходит дурная слава. По словам местных жителей, там уже тонули люди. Пляж здесь не официальный, спасателей нет. А место очень проблемное — там бьют холодные ключи, много водоворотов.

— Это место называют омутом. Там от сильного течения бывают водовороты, а глубина — до четырёх метров. Когда-то тут была мельница, и от неё большой перепад глубин остался. Тонут чаще всего дети и пьяные мужчины. Несколько лет назад мальчик из нашего дома утонул на глазах взрослых, не успели вытащить, — рассказал местный житель Максим Орлов.

Многие рыбинцы запрещают своим детям ходить сюда купаться, но некоторые ребята всё равно тайком бегают. В администрации города после трагедии заявили, что настоятельно рекомендуют жителям пользоваться только официальными пляжами, где территория обследована и подготовлена. Это пляж в микрорайоне Переборы и на левом берегу Волги у моста. После произошедшей трагедии городские власти прорабатывают вопрос установки в месте гибели подростка аншлаг, запрещающий купание.

Напомним, Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшего.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

утонул подростокРыбинск
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!