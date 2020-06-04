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От полученных травм водитель и пассажирка&nbsp;«Шкоды» погибли&nbsp;

От полученных травм водитель и пассажирка «Шкоды» погибли 

В Борисоглебском районе Ярославской области днем 4 июня произошло смертельное ДТП. По данным полиции, водитель «Шкоды» не справился с управлением и влетел в фуру «Ман», которая стояла на обочине.

Водитель легковушки не справился с управлением

Водитель легковушки не справился с управлением

— В результате ДТП погибли 36-летний водитель и 72-летняя пассажирка автомобиля «Шкода». На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в УМВД Ярославской области.

Если вы стали свидетелем аварии, у вас есть фото или видео с места ЧП, напишите нам в личку группы во «ВКонтакте» или на почту: 76@rugion.ru.

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аварияДТПЯрославская область
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