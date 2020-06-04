В Борисоглебском районе Ярославской области днем 4 июня произошло смертельное ДТП. По данным полиции, водитель «Шкоды» не справился с управлением и влетел в фуру «Ман», которая стояла на обочине.
— В результате ДТП погибли 36-летний водитель и 72-летняя пассажирка автомобиля «Шкода». На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в УМВД Ярославской области.
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