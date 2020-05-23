Стали известны подробности трагедии в Угличском районе, где в пожаре погибли трое детей и их няня.
- Дом вспыхнул за секунда, - говорят соседи. - Никто ничего не успел сделать.
Соседи рассказали, что в тот момент отец детей был на рыбалке, а мама возилась в теплице с помидорами.
Местные выдвинули версию (официально она не подтверждена), как всё произошло.
- Вроде как два малыша пошалили, что-то подожгли в доме, испугались и убежали в другую комнату. Там находилась няня и девочка 4 лет, - говорят соседи. - Дом у них был обычный, деревенский. Почему-то большое пламя вспыхнуло за секунду. Никто из них выбраться не успел, а в дом войти было уже сразу невозможно.
Уточним еще раз - это только версия соседей. Сейчас на месте работают следователи, они уточняют все обстоятельства.
Пожар 23 мая случился днём. Сгорел дом многодетной семьи. Погорельцам (в семье осталось еще пятеро детей) теперь собирают помощь.
Вся информация о пожаре - в нашей хронике.