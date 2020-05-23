Стали известны подробности трагедии в Угличском районе, где в пожаре погибли трое детей и их няня.

- Дом вспыхнул за секунда, - говорят соседи. - Никто ничего не успел сделать.

Соседи рассказали, что в тот момент отец детей был на рыбалке, а мама возилась в теплице с помидорами.

Местные выдвинули версию (официально она не подтверждена), как всё произошло.

- Вроде как два малыша пошалили, что-то подожгли в доме, испугались и убежали в другую комнату. Там находилась няня и девочка 4 лет, - говорят соседи. - Дом у них был обычный, деревенский. Почему-то большое пламя вспыхнуло за секунду. Никто из них выбраться не успел, а в дом войти было уже сразу невозможно.