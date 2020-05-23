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От жилого дома остались сгоревшие брёвна

От жилого дома остались сгоревшие брёвна

23 мая около 13:12 в деревне Угличского района Ярославской области загорелся деревянный жилой дом. По предварительным данным, на момент возгорания в здании находилось больше десяти человек.

— Часть людей успели выбежать, другие — остались в доме, — рассказали в главном управлении МЧС по Ярославской области. — Сейчас продолжается проливка, идёт разбор завалов.

Пожар потушили около 14:40. Из-под завалов достают тела погибших: в огне погибла четырёхлетняя девочка, двухлетние близнецы (мальчик и девочка) и одна женщина.

— В доме жила многодетная семья с восемью детьми, двое из которых — взрослые, — уточнил прокурор Угличского района Ярославской области Александр Чеховской. — Организована прокурорская проверка, будет дана оценка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности.

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пожардети погибли в пожаре
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