23 мая около 13:12 в деревне Угличского района Ярославской области загорелся деревянный жилой дом. По предварительным данным, на момент возгорания в здании находилось больше десяти человек.

— Часть людей успели выбежать, другие — остались в доме, — рассказали в главном управлении МЧС по Ярославской области. — Сейчас продолжается проливка, идёт разбор завалов.

Пожар потушили около 14:40. Из-под завалов достают тела погибших: в огне погибла четырёхлетняя девочка, двухлетние близнецы (мальчик и девочка) и одна женщина.