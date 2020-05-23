В Ярославской области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после пожара в деревне Угличского района. 23 мая здесь сгорел деревянный дом, в котором жила многодетная семья. Из восьми детей погибли трое малышей, также под завалами обнаружили тело женщины.

— Вместе с детьми погибла и 68-летняя женщина, которую приютили родители. Именно с ней оставались в тот момент младшие дети — двухлетние близнецы и четырехлетняя девочка, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Пятерых старших детей и отца не было дома. Мать находилась рядом, в теплице, но, к сожалению, пламя было настолько сильным, что все произошло мгновенно. Причину возгорания установит следствие. Уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.