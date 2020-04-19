В Рыбинске Ярославской области 16 апреля сбили пешехода. Происшествие случилось в районе пересечения улиц Волочаевской и Полиграфской. ДТП попало на уличную камеру видеонаблюдения. На записи видно, что один из автомобилей начинает поворачивать на желтый сигнал светофора, а второй, мчавшийся ему наперерез, видимо, чтобы избежать столкновения, вильнул вбок, задев приготовившегося переходить дорогу мужчину. Правда сам пешеход в этот момент находился на проезжей части. Машина врезалась прямо в него. От удара мужчина подлетел в воздух и рухнул на асфальт.

