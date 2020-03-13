«Снёс светофор, забор и знаки»: стали известны подробности ДТП с большегрузом в Ярославле

ДТП произошло на проспекте Фрунзе около дома № 52б

Сегодня ночью в 3 часа 15 минут в Ярославле на проспекте Фрунзе произошло ДТП с участием большегруза.



— Автомобиль MAN произвёл наезд на препятствие, — сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — Пострадавших нет.



Как стало известно порталу 76.RU, автомобиль выехал на обочину и снёс всё, что ему попалось на пути.



— Повреждены стойка со светофором, опора с дорожными знаками, металлическое ограждение серого цвета, — уточнили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

