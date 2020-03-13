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Происшествия

«Снёс светофор, забор и знаки»: стали известны подробности ДТП с большегрузом в Ярославле

В мэрии рассказали, когда всё восстановят на месте ЧП

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ДТП произошло на проспекте Фрунзе около дома № 52б

ДТП произошло на проспекте Фрунзе около дома № 52б

Сегодня ночью в 3 часа 15 минут в Ярославле на проспекте Фрунзе произошло ДТП с участием большегруза.

— Автомобиль MAN произвёл наезд на препятствие, — сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — Пострадавших нет.

Как стало известно порталу 76.RU, автомобиль выехал на обочину и снёс всё, что ему попалось на пути.

— Повреждены стойка со светофором, опора с дорожными знаками, металлическое ограждение серого цвета, — уточнили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

ДТП произошло в 3 часа 15 минут

ДТП произошло в 3 часа 15 минут

Также в мэрии рассказали, что сегодня в течение дня всё, что сломал грузовик, будет восстановлено.

Ещё одно ДТП произошло сегодня утром в Брагино. Там машину вынесло на тротуар с пешеходами, где она зацепила ребёнка.

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ДТПпроисшествиягородская среда
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КОММЕНТАРИИ (3)

ваш господин
13 мар 2020 в 13:45

снес искусственные препятствия на дороге - так и надо 😁

Гость
13 мар 2020 в 13:09

Красава что сказать. Теперь будет на велосипеде ездить.

Димон
13 мар 2020 в 12:58

Он видимо забыл, что сзади хвост 13 метров и разворачивался как на маленькой