«Мама не встаёт»: назвали сумму выплат женщине, пострадавшей от глыбы льда

Сегодня суд озвучил своё решение — выплатить 250 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб, 2700 рублей — на лекарства и ещё 25 тысяч рублей на услуги адвоката. Возмещать эти суммы обязали УФСИН по Ярославской области — именно этой службе принадлежит здание на улице Большой Октябрьской, откуда упали глыбы.

Прошёл год после того страшного случая, когда в центре Ярославля на 55-летнюю Марину Тетерюкову упали с крыши глыбы льда . Женщина с тех пор не встаёт и не чувствует тела ниже груди, а её семья борется за наказание для виновных и компенсацию за искалеченную жизнь. В суде начались сразу два разбирательства: уголовное и гражданское. Гражданский иск подал сын женщины с требованием возместить моральный и материальный ущерб в размере больше миллиона рублей.

— А ведь они могли упасть на детей, которые часто там ходят классами. На кого угодно! Моя мама так и не встаёт, иногда подолгу плачет. И перспективы её непонятны. А что такое 250 тысяч для такого человека? Это 12 дней в реабилитационном центре побыть, — рассказывает сын Марины Тетерюковой Денис. — Мы покупали ей специальную кровать, нанимали массажистов, специалистов по ЛФК, каждый месяц таблетки, мази, в общей сложности только на момент подачи иска расходов было примерно на 640 тысяч рублей.

Адвокат семьи считает, что суд подошёл к их делу формально.

— Представители УФСИН пытались убедить судью, что всё лечение можно получить бесплатно. Но на суде выступали врачи поликлиники, к которой прикреплена мама, и говорили, что в больнице просто нет ни специалиста по ЛФК, ни массажиста, — рассказал 76.RU Денис Тетерюков. — Если мама заболеет или ей потребуется помощь зубного врача — очень трудно придумать, как её привезти к доктору, а некоторые врачи просто не знают, что делать с ней.

Сын пострадавшей благодарит всех неравнодушных, кто откликнулся год назад на сбор средств, — их планируют потратить на реабилитацию Марины Тетерюковой.