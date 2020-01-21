В Ярославле женщине глыбой льда проломило спину. Судят ответственного за уборку крыши

Прошёл почти год после того страшного случая, когда в центре Ярославля на 54-летнюю Марину Тетерюкову упала с крыши глыбы льда. Женщина с тех пор не встаёт и не чувствует тела ниже груди.
Родные бьются за справедливость: наказание виноватых, возмещение компенсации на лечение, которое всё ещё может помочь женщине встать с постели.
Виноватого нашли: уголовное дело о халатности возбудили в отношении уже бывшего сотрудника ФСИН России Сергея Суслова, который должен был отвечать за состояние здания на улице Большая Октябрьская.
Сегодня, 21 января 2020 года, в Кировском районном суде Ярославля ему зачитали обвинение.
— Суд начался сегодня с зачитки обвинения, и всё. Отложили до 23 февраля. А мама лежит, так и не чувствует ничего ниже груди, — рассказал сын пострадавшей Денис Тетерюков. — Мама сидит только в кровати и то под углом максимум 60 градусов.
Параллельно семья предъявила гражданский иск к ФСИН с требованием компенсации. Суды по этому вопросу идут уже два месяца.
Глыба льда упала на Марину Тетерюкову 1 февраля 2019 года, когда она шла на работу в ярославское высшее военное училище. Приехавшим докторам скорой помощи 54-летняя Марина Тетерюкова пожаловалась, что не чувствует ног в то время, когда её тело было переломано. Диагнозы пострадавшей ужасны. Сейчас семья нуждается в помощи, чтобы женщина могла пройти реабилитацию и научиться управлять своим телом заново. Откликнуться на просьбу о помощи можно в группе во «ВКонтакте».