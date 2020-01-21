В Ярославле женщине глыбой льда проломило спину. Судят ответственного за уборку крыши

Прошёл почти год после того страшного случая, когда в центре Ярославля на 54-летнюю Марину Тетерюкову упала с крыши глыбы льда. Женщина с тех пор не встаёт и не чувствует тела ниже груди.



Родные бьются за справедливость: наказание виноватых, возмещение компенсации на лечение, которое всё ещё может помочь женщине встать с постели.

Виноватого нашли: уголовное дело о халатности возбудили в отношении уже бывшего сотрудника ФСИН России Сергея Суслова, который должен был отвечать за состояние здания на улице Большая Октябрьская.