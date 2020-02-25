Чиновники осмотрели кладбище с провалившимися могилами: что решили с этим делать

Специалисты мэрии Ярославля съездили на кладбище в Селифонтово и посмотрели своими глазами на провалившиеся могилы, про которые накануне рассказали родственники похороненных там людей. Они оценили масштабы ЧП и приняли решение, что с этим делать дальше.



— На кладбище произошло проседание грунта на захоронениях, которые были сделаны зимой, — сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — После осмотра места было принято решение завезти песок для восстановления «осевших» могил.

