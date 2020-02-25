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Чиновники осмотрели кладбище с провалившимися могилами: что решили с этим делать

В департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля прокомментировали ситуацию

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Разгневанная посетительница кладбища сфотографировала, что там творится

Разгневанная посетительница кладбища сфотографировала, что там творится

Специалисты мэрии Ярославля съездили на кладбище в Селифонтово и посмотрели своими глазами на провалившиеся могилы, про которые накануне рассказали родственники похороненных там людей. Они оценили масштабы ЧП и приняли решение, что с этим делать дальше.

— На кладбище произошло проседание грунта на захоронениях, которые были сделаны зимой, — сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — После осмотра места было принято решение завезти песок для восстановления «осевших» могил.

Накануне жительница Ярославля сообщила, что на кладбище могилы, которым нет и месяца, провалились и стали в один уровень с землёй.

— На многих могилах зияют дыры в 30–40 сантиметров в диаметре, земля просто размыта, там вода, — сообщила она. — Кресты практически лежат на земле, ямы стараешься обходить подальше, чтобы не провалиться в могилу.

Напомним, к кладбищам в Селифонтово и Осташинскому в последнее время у людей много претензий.

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