Три человека погибли в пожарах в Рыбинске: Следственный комитет возбудил проверку

В Ярославской области следователи начали проверку после пожаров, случившихся в Рыбинске. В них погибло трое человек.
16 февраля вспыхнула квартира в доме
— В качестве наиболее вероятной причины возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.
Ещё один пожар случился в ночь на понедельник в заброшенном историческом здании на улице Советской, 12 (дом Мыркина с торговыми банями, 1859 год). Входы в здание не закрыты, и ночью там оказался мужчина, который погиб в начавшемся пожаре. Личность его пока не установлена, как и причина пожара.