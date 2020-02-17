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Три человека погибли в пожарах в Рыбинске: Следственный комитет возбудил проверку

Личность одного из погибших не установлена

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Один человек сгорел в заброшенном здании&nbsp;

Один человек сгорел в заброшенном здании 

В Ярославской области следователи начали проверку после пожаров, случившихся в Рыбинске. В них погибло трое человек. 

16 февраля вспыхнула квартира в доме № 54 по улице 50 лет ВЛКСМ, сгорела спальня, в которой находились 74-летний хозяин жилища и его 60-летняя сожительница. Оба погибли.

— В качестве наиболее вероятной причины возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. 

Ещё один пожар случился в ночь на понедельник в заброшенном историческом здании на улице Советской, 12 (дом Мыркина с торговыми банями, 1859 год). Входы в здание не закрыты, и ночью там оказался мужчина, который погиб в начавшемся пожаре. Личность его пока не установлена, как и причина пожара. 

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пожарв пожаре погиб мужчина
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
17 фев 2020 в 11:43

какая дыра и попа мира 😁