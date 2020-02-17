Три человека погибли в пожарах в Рыбинске: Следственный комитет возбудил проверку

Один человек сгорел в заброшенном здании

В Ярославской области следователи начали проверку после пожаров, случившихся в Рыбинске. В них погибло трое человек.

16 февраля вспыхнула квартира в доме № 54 по улице 50 лет ВЛКСМ, сгорела спальня, в которой находились 74-летний хозяин жилища и его 60-летняя сожительница. Оба погибли.

— В качестве наиболее вероятной причины возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Ещё один пожар случился в ночь на понедельник в заброшенном историческом здании на улице Советской, 12 (дом Мыркина с торговыми банями, 1859 год). Входы в здание не закрыты, и ночью там оказался мужчина, который погиб в начавшемся пожаре. Личность его пока не установлена, как и причина пожара.