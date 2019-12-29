«Почувствовали удар, полетели искры»: в Ярославле загорелся трамвай

Сегодня вечером на перекрёстке улиц Чкалова и Добрынина загорелся трамвай. Возгорание произошло в районе токоприёмника. В тот момент в салоне ехало шесть человек.



— Был какой-то удар, полетели искры, — рассказала пассажирка трамвая Юля Румянцева. — Водитель сидит у себя, что-то убирает. А мы заперты в салоне.



Заметив неладное, рядом с трамваем остановилась машина.



— Из авто вышла женщина, сказала водителю, чтобы он хоть двери открыл — горит же, — говорит девушка.

