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«Почувствовали удар, полетели искры»: в Ярославле загорелся трамвай

Пассажиры рассказали, что произошло

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В салоне ехали пассажиры

В салоне ехали пассажиры

Сегодня вечером на перекрёстке улиц Чкалова и Добрынина загорелся трамвай. Возгорание произошло в районе токоприёмника. В тот момент в салоне ехало шесть человек.

— Был какой-то удар, полетели искры, — рассказала пассажирка трамвая Юля Румянцева. — Водитель сидит у себя, что-то убирает. А мы заперты в салоне.

Заметив неладное, рядом с трамваем остановилась машина.

— Из авто вышла женщина, сказала водителю, чтобы он хоть двери открыл — горит же, — говорит девушка.

Возгорание произошло в районе токоприёмника

Возгорание произошло в районе токоприёмника

Обошлось без пострадавших, все благополучно вышли из салона загоревшегося трамвая.

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трамвайпожар
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