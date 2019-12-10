«Хотят, чтобы мы вынесли свою мебель». В доме, где в квартире взорвался газ, жильцы устроили сход

Сегодня жители второго подъезда на Панина, 41 в Ярославле собрались во дворе, чтобы встретиться с представителями управдома, администрации и экспертами. После взрыва бытового газа, который прогремел вечером
У подъезда лежат деревянные балки, а представители управдома успокаивают жильцов:
— У нас тоже много вопросов, мы тоже хотим разобраться, как восстановить и содержать потом жильё.
У жителей действительно вопросов много, но ответов на большинство нет.
— У меня из-за взрыва вылетело три створки на балконе, трещина на стеклопакете на кухне, — рассказал житель второго этажа. — Но я думаю, что устранение этих повреждений обойдётся мне гораздо дешевле, чем то, что придётся разгребать после восстановления, которое предлагают эксперты. Они собираются разобрать потолок, говорят, что, возможно, надо будет демонтировать и вывезти мебель и технику из кухни. А куда мне её вывозить, кто потом монтировать будет?
Людям предлагают дождаться результатов проверки от МЧС и следователей.
— Ну, признают виновным собственника квартиры, в которой взрыв произошёл, — рассуждает мужчина. — Пострадало квартир шесть, а там обычная семья. Мужчина на пенсии, подрабатывает где-то. Где ему денег на всех взять? Ну, даст он нам по