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Происшествия Взрыв газа на Панина Подробности

«Хотят, чтобы мы вынесли свою мебель». В доме, где в квартире взорвался газ, жильцы устроили сход

Жители дома на Панина, 41 рассказали, что происходит в их квартирах

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Жители подъезда пришли, чтобы встретиться с экспертами

Жители подъезда пришли, чтобы встретиться с экспертами

Сегодня жители второго подъезда на Панина, 41 в Ярославле собрались во дворе, чтобы встретиться с представителями управдома, администрации и экспертами. После взрыва бытового газа, который прогремел вечером 30 ноября, людей пускают в квартиры, только чтобы забрать какие-то вещи, жить там пока нельзя. 

У подъезда лежат деревянные балки, а представители управдома успокаивают жильцов: 

— У нас тоже много вопросов, мы тоже хотим разобраться, как восстановить и содержать потом жильё. 

У жителей действительно вопросов много, но ответов на большинство нет. 

— У меня из-за взрыва вылетело три створки на балконе, трещина на стеклопакете на кухне, — рассказал житель второго этажа. — Но я думаю, что устранение этих повреждений обойдётся мне гораздо дешевле, чем то, что придётся разгребать после восстановления, которое предлагают эксперты. Они собираются разобрать потолок, говорят, что, возможно, надо будет демонтировать и вывезти мебель и технику из кухни. А куда мне её вывозить, кто потом монтировать будет?

От взрыва на балконе этажом ниже вылетели стёкла

От взрыва на балконе этажом ниже вылетели стёкла


Людям предлагают дождаться результатов проверки от МЧС и следователей.

— Ну, признают виновным собственника квартиры, в которой взрыв произошёл, — рассуждает мужчина. — Пострадало квартир шесть, а там обычная семья. Мужчина на пенсии, подрабатывает где-то. Где ему денег на всех взять? Ну, даст он нам по 100 рублей. Сейчас эксперты, которые работают в доме, решили поставить распорки — это пока всё. Потом они планируют делать что-то с повреждёнными плитами. Мы пригласили сегодня независимого эксперта, так она с ними категорически не согласна — считает, что нельзя нагружать плиту. Работать будут в квартирах, а мне как со своей работой решать, чтобы тут днём быть?

У подъезда продолжают дежурить спасатели и полиция

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взрыв газагаз
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
10 дек 2019 в 16:58

Все хорошо из говна и палок все сделают))) палки уже завезли)))

10 дек 2019 в 15:16

Ну опять закукарекали тут!

Гость
10 дек 2019 в 17:41

Не делают плохо, пообещали сделать, плохо. А какие предложения у жильцов? Чтобы пришли чужие дяди вынесли их вещи, а они опять потом скажут, наше имущество, не имеете права трогать, так и на самом деле не имеют права. А вот животных надо было забрать, это бесчеловечно.