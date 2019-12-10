«Хотят, чтобы мы вынесли свою мебель». В доме, где в квартире взорвался газ, жильцы устроили сход

Сегодня жители второго подъезда на Панина, 41 в Ярославле собрались во дворе, чтобы встретиться с представителями управдома, администрации и экспертами. После взрыва бытового газа, который прогремел вечером 30 ноября , людей пускают в квартиры, только чтобы забрать какие-то вещи, жить там пока нельзя.

У подъезда лежат деревянные балки, а представители управдома успокаивают жильцов:

— У нас тоже много вопросов, мы тоже хотим разобраться, как восстановить и содержать потом жильё.

У жителей действительно вопросов много, но ответов на большинство нет.