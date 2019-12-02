В Ярославле для ремонта дома, где взорвался газ, поднимут проект 1976 года

— Подключили «Гражданпроект». Они как раз этот дом в 1976 году проектировали. Вчера присутствовал главный инженер. Из архива поднимут все документы, предоставят техническое решение по усилению квартиры, — ответил заместитель мэра Ринат Бадаев.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 1 декабря. Взрыв прогремел на третьем этаже пятиэтажного дома. В этот момент в квартире находился 18-летний парень. С ожогами его доставили в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Сразу после взрыва всех жителей эвакуировали. Сейчас всем, за исключением тех, кто живет в подъезде № 2 , где и произошла трагедия, разрешили вернуться в квартиры. Те, кого еще не пустили домой, разместились у родственников и в гостинице «Которосль».

— Сегодня они приглашены в территориальную администрацию. Им разъяснят все права и обязанности. Оказывается необходимая помощь. Кому нужно предоставить маневренный фонд, поможем собрать все документы. В доме полностью подключено отопление, вода, электричество. Пока четыре стояка без газа, работы по пуску ведутся. В подъезде произведено остекление, восемь разбитых стекол в квартирах пока забиты фанерой, — сообщила глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.