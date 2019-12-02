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Взрыв газа на Панина

В Ярославле для ремонта дома, где взорвался газ, поднимут проект 1976 года

В мэрии рассказали, когда станут известны итоги проверок здания

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В воскресенье в пострадавшем от взрыва газа доме работала комиссия. В понедельник пройдет еще одно обследование

В воскресенье в пострадавшем от взрыва газа доме работала комиссия. В понедельник пройдет еще одно обследование

В мэрии Ярославля сообщили, что итоги обследования дома на улице Панина, в котором взорвался газ, станут известны во вторник, 3 декабря.

— Необходимые работы по укреплению стен, несущих конструкций надо провести максимально быстро, — сказал на общегородском совещании 2 декабря мэр Владимир Волков.

— Подключили «Гражданпроект». Они как раз этот дом в 1976 году проектировали. Вчера присутствовал главный инженер. Из архива поднимут все документы, предоставят техническое решение по усилению квартиры, — ответил заместитель мэра Ринат Бадаев.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 1 декабря. Взрыв прогремел на третьем этаже пятиэтажного дома. В этот момент в квартире находился 18-летний парень. С ожогами его доставили в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Сразу после взрыва всех жителей эвакуировали. Сейчас всем, за исключением тех, кто живет в подъезде № 2, где и произошла трагедия, разрешили вернуться в квартиры. Те, кого еще не пустили домой, разместились у родственников и в гостинице «Которосль».

— Сегодня они приглашены в территориальную администрацию. Им разъяснят все права и обязанности. Оказывается необходимая помощь. Кому нужно предоставить маневренный фонд, поможем собрать все документы. В доме полностью подключено отопление, вода, электричество. Пока четыре стояка без газа, работы по пуску ведутся. В подъезде произведено остекление, восемь разбитых стекол в квартирах пока забиты фанерой, — сообщила глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.

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взрыв газа в ЯрославлеПанина
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КОММЕНТАРИИ (2)

Иван
2 дек 2019 в 13:17

От "гражданпроекта" осталось только название и ничего больше. Хорошее обследование выполнять две недели минимум.

Гость
2 дек 2019 в 13:10

Посмотрят проект дома, разработанный в 1976 году. И что тут такого, чтобы выносить в заголовок?