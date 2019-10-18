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Происшествия

«Не мог вспомнить, кто он»: в Ярославле сбили ребенка на пешеходном переходе

В обстоятельствах происшествия разбирается ГИБДД

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В Ярославле сбили подростка

В Ярославле сбили подростка

В Ярославле на пешеходном переходе сбили 15-летнего подростка. По данным ГИБДД, произошло это в 8 часов 20 минут 12 октября на улице Труфанова в районе пересечения с улицей Панина.

— Ребенок торопился в школу. На него налетел «Мицубиси-Лансер». Мальчишка упал, стукнулся головой. В первые минуты после удара даже не мог вспомнить, кто он, и понять, что произошло, — рассказали очевидцы.

С места ДТП школьника увезли в больницу. У него зафиксированы травмы, в том числе сотрясение мозга. Есть информация, что водитель сначала уехал с места аварии. Но потом его разыскали. Госавтоинспекция сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Если вы видели это ДТП или оно попало на ваш видеорегистратор, свяжитесь с редакцией! Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку во «ВКонтакте» или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 89106621773).

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость
    18 окт 2019 в 14:17

    "На улице Труфанова в районе пересечения с улицей Панина", - это по-русски в неположенном месте, верно? Наплевав на пешеходники и светофоры.

    Гость
    18 окт 2019 в 14:10

    А можно приличный вопрос -пацан где и как выскочил под колеса? Торопясь в школу,?

    Гость
    18 окт 2019 в 13:31

    А куда торопился мицубиси?