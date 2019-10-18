«Не мог вспомнить, кто он»: в Ярославле сбили ребенка на пешеходном переходе

В Ярославле на пешеходном переходе сбили 15-летнего подростка. По данным ГИБДД, произошло это в 8 часов 20 минут 12 октября на улице Труфанова в районе пересечения с улицей Панина.



— Ребенок торопился в школу. На него налетел «Мицубиси-Лансер». Мальчишка упал, стукнулся головой. В первые минуты после удара даже не мог вспомнить, кто он, и понять, что произошло, — рассказали очевидцы.



С места ДТП школьника увезли в больницу. У него зафиксированы травмы, в том числе сотрясение мозга. Есть информация, что водитель сначала уехал с места аварии. Но потом его разыскали. Госавтоинспекция сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего.

