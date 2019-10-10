Увиделась с дочкой, а потом исчезла: в Ярославской области ищут 90-летнюю бабушку.

В Ярославской области объявили поиски 90-летней Лидии Марзаевой. Она живёт в деревне Стрелка в Борисоглебском районе Ярославской области, откуда она и пропала 7 октября. Известно, что пенсионерка живёт одна, а накануне пропажи виделась с дочкой, которая живёт в соседней деревне.

— Она также заходила к знакомым. В воскресенье, 6 октября, точно ещё была дома, соседи говорят, что у неё горел свет. А в понедельник днём к ней пришёл социальный работник, и дома уже никого не было, — рассказали волонтёры отряда «Центр-Спас».