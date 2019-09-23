«Странно всё это»: в Ярославской области разыскивают 73-летнюю пенсионерку

Ярославские поисковики вместе с сотрудниками полиции бросились на поиски 73-летней бабушки. Асария Малова пропала ещё в четверг. По словам волонтёров, 19 сентября примерно в 17:50 она ушла из дома в посёлке Константиновском. С тех пор её никто не видел.
Знакомые Асарии Шакировны заподозрили что-то неладное. По словам ярославны Людмилы Лазоренко, пенсионерка жила в Ярославле в микрорайоне Речной порт вместе со своей дочерью.
— Что-то явно с ними произошло... Что она делала в посёлке Константиновском? И где её дочь (она инвалид с детства)? Всегда вдвоём ходили. Странно всё это как-то, — пишет женщина.
Бабушке на вид 70–75 лет, рост 154 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы седые волнистые. На переносице большая ссадина.
Асария Малова была одета в тёмно-фиолетовую куртку с желтыми манжетами на рукавах, чёрные брюки и сиреневые полусапожки. На голове была вязаная шапка сиреневого цвета.
В силу возраста женщина может быть дезориентирована и нуждаться в медицинской помощи.
Бесплатная горячая линия поискового отряда: 8 800 30-19-112, 8 930 116-51-65. Дежурная часть: (48533) 2-31-12.
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