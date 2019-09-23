«Странно всё это»: в Ярославской области разыскивают 73-летнюю пенсионерку

Ярославские поисковики вместе с сотрудниками полиции бросились на поиски 73-летней бабушки. Асария Малова пропала ещё в четверг. По словам волонтёров, 19 сентября примерно в 17:50 она ушла из дома в посёлке Константиновском. С тех пор её никто не видел.



Знакомые Асарии Шакировны заподозрили что-то неладное. По словам ярославны Людмилы Лазоренко, пенсионерка жила в Ярославле в микрорайоне Речной порт вместе со своей дочерью.



— Что-то явно с ними произошло... Что она делала в посёлке Константиновском? И где её дочь (она инвалид с детства)? Всегда вдвоём ходили. Странно всё это как-то, — пишет женщина.

