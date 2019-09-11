Захлопнула за собой дверь: в Брагино пропала молодая ярославна

Девушку ищут третий день
Фото: «Центр-Спас», Александра Савельева
Родные и близкие 27-летней ярославны Валентины Гуляевой не находят себе места. В понедельник, 9 сентября, Валя ушла из дома в Брагино. Переступила порог квартиры, и больше её никто не видел. Родные обратились в полицию и к поисковикам. Сейчас волонтёры «Центра-Спаса» обращаются за помощью к ярославцам.
— Необходимо только распространение ориентировки по Сети, — говорят в группе поискового отряда во «ВКонтакте».
Особые приметы пропавшей: рост средний, 160 сантиметров. Светлые крашенные волосы (на фото тёмные), зелёные глаза.
На момент исчезновения Валя была одета в серое джинсовое платье на молнии с чёрной отделкой, чёрные лосины и чёрную кофту с капюшоном.
Если вы видели девушку или знаете, где она может быть, позвоните волонтёрам по номеру:
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