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Происшествия

Захлопнула за собой дверь: в Брагино пропала молодая ярославна

27-летняя девушка несколько дней не выходит на связь с родными

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Девушку ищут третий день

Фото: «Центр-Спас», Александра Савельева

Родные и близкие 27-летней ярославны Валентины Гуляевой не находят себе места. В понедельник, 9 сентября, Валя ушла из дома в Брагино. Переступила порог квартиры, и больше её никто не видел. Родные обратились в полицию и к поисковикам. Сейчас волонтёры «Центра-Спаса» обращаются за помощью к ярославцам.

— Необходимо только распространение ориентировки по Сети, — говорят в группе поискового отряда во «ВКонтакте».

Особые приметы пропавшей: рост средний, 160 сантиметров. Светлые крашенные волосы (на фото тёмные), зелёные глаза.

На момент исчезновения Валя была одета в серое джинсовое платье на молнии с чёрной отделкой, чёрные лосины и чёрную кофту с капюшоном.

Если вы видели девушку или знаете, где она может быть, позвоните волонтёрам по номеру: 8 800 30-19-112 или в полицию по номеру: 73-02-02.

В Ярославле до сих пор разыскивают пятерых мужчин, которые пропали ещё летом. Особые приметы и истории исчезновения.

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