Захлопнула за собой дверь: в Брагино пропала молодая ярославна

Родные и близкие 27-летней ярославны Валентины Гуляевой не находят себе места. В понедельник, 9 сентября, Валя ушла из дома в Брагино. Переступила порог квартиры, и больше её никто не видел. Родные обратились в полицию и к поисковикам. Сейчас волонтёры «Центра-Спаса» обращаются за помощью к ярославцам.



— Необходимо только распространение ориентировки по Сети, — говорят в группе поискового отряда во «ВКонтакте».



Особые приметы пропавшей: рост средний, 160 сантиметров. Светлые крашенные волосы (на фото тёмные), зелёные глаза.

