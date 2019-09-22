«Парень посинел и начал чернеть»: в Ярославле водитель и пассажир маршрутки спасли мужчину

Водитель и пассажир маршрутки не оставили парня в беде: они оказали ему помощь и передали медикам

Сегодня утром в районе Моторного завода произошёл неприятный инцидент — парню в проезжающей мимо 91-й маршрутке стало плохо. Очевидцы говорят, что, вероятно, у него случился приступ эпилепсии.



Неизвестно, чем бы это всё могло закончиться, но водитель и один из пассажиров бросились помогать парню: они оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.



— Парень весь посинел и начал чернеть прямо у нас на глазах, — рассказала пассажирка маршрутки. — Однако водителя это не испугало. Он вынес парня на улицу и даже помог загрузить его в скорую. Возмутило, что вызванную скорую мы так и не дождались. Пришлось тормозить прямо на дороге проезжавшую мимо служебную машину.

