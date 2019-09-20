В торговом центре Ярославля нашли тело мужчины

Жуткое происшествие случилось вчера вечером в магазине «Магнит» на проспекте Машиностроителей. Посетители торгового центра перепугались, когда увидели на полу бездыханное тело мужчины. По словам очевидцев, пенсионеру стало плохо с сердцем. Ему вызвали скорую. Медики 20 минут пытались откачать ярославца, но безрезультатно.



— У меня дочь, 16 лет, тоже видела, как откачивали, пришла в шоковом состоянии, — пишет в группе «Ярославль LIVE» Людмила Шумилова.

Эта жуткая история потрясла Ярославль. 27-летняя Елена Пескова пропала ещё в мае 2017 года. Её нашли мёртвой спустя два года. И тут же стали известны подробности страшной смерти.