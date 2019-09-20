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Происшествия

В торговом центре Ярославля нашли тело мужчины

Это случилось в Заволжском районе города

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Происшествие случилось 19 сентября в Заволжском районе

Происшествие случилось 19 сентября в Заволжском районе

Жуткое происшествие случилось вчера вечером в магазине «Магнит» на проспекте Машиностроителей. Посетители торгового центра перепугались, когда увидели на полу бездыханное тело мужчины. По словам очевидцев, пенсионеру стало плохо с сердцем. Ему вызвали скорую. Медики 20 минут пытались откачать ярославца, но безрезультатно.

— У меня дочь, 16 лет, тоже видела, как откачивали, пришла в шоковом состоянии, — пишет в группе «Ярославль LIVE» Людмила Шумилова.

Эта жуткая история потрясла Ярославль. 27-летняя Елена Пескова пропала ещё в мае 2017 года. Её нашли мёртвой спустя два года. И тут же стали известны подробности страшной смерти

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    20 сен 2019 в 11:32

    странно...вчера же на теплотрассе на машиностроителей
    тоже труп нашли...но в новостях нет?

    Гость
    20 сен 2019 в 12:02

    Да, ежедневно в регионе умирает около 60 человек! Всех жаль... всем здоровья!

    Гость
    20 сен 2019 в 11:40

    А давайте все естественные летальные исходы пожилых людей размещать только тут! Это ведь самые главные новости для города.
    Кстати, никто не знает когда сменят редакторов на этом сайте? Давно пора