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Швырнул конусом в дорогую иномарку: в Рыбинске устроили разборки экс-мэр и известный предприниматель

Подробности инцидента и видео

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Вместо извинений руководитель строительной фирмы поставил автомобилисту конус на капот

Фото: Алексей Хватов

В Рыбинске произошёл конфликт между известным предпринимателем Алексеем Хватовым и бывшим мэром Евгением Сдвижковым, который сейчас возглавляет крупную строительную фирму. Всё началось с того, что в машину первого дорожный рабочий пнул конус, когда тот проезжал мимо.

— Я ехал с дочкой в магазин, тронулся со светофора и поехал в основном потоке, — рассказывает, как всё произошло, Алексей Хватов. — Я не знаю, зачем рабочий пнул конус, но он это сделал, и конус отлетел, ударился об мою машину и поцарапал её. Я остановился, чтобы выяснить, что к чему. Рабочие мне никак свой поступок не объяснили и даже не извинились. Вызвали своего начальника — Сдвижкова, и тот приехал. Я думал, что, может, он извинится за своих рабочих, но нет — он стал требовать, чтобы я уехал, обещал засудить и поставил мне этот конус на капот.

Видео: Алексей Хватов

Но предприниматель был настроен решительно и уезжать не собирался. Он говорит, что от конуса у него на дорогой машине остались царапины, поэтому он и не проехал мимо, а стал выяснять отношения. А вот рабочие уверены, что ничего страшного с автомобилем не случилось.

— Факт был, пнул конус наш рабочий, — согласился Евгений Сдвижков. — Что ему не понравилось, я не знаю. Но пластмассовый конус не опасен, и ничего он проезжающей машине не сделал абсолютно. Я подъехал — сидит мужик в крутой BMW, а на дороге затор — наши рабочие полторы полосы закрыли, и он встал так, что троллейбус еле проехал. Я ему сказал, мол, давай всё снимем сейчас на фото и видео, ты отъедешь в сторону, и мы обязательно во всём разберёмся. Я даже ему сказал, что если нужен вещдок, то могу отдать конус. Но он стоял три часа, пока не приехали гаишники. Ну что пластмассовый конус может сделать машине, тем более крутой BMW?

Предприниматель уверяет, что эти царапины на машине появились после «встречи» с конусом

Предприниматель уверяет, что эти царапины на машине появились после «встречи» с конусом

Оба участника конфликта считают, что их оппонент — неадекватен. Точку в этой истории предстоит поставить специалистам Госавтоинспекции.

Кто неправ в этой ситуации?

    Ещё один дорожный конфликт случился недавно в Ярославле на Октябрьской площади. Там всё началось с того, что автобус 33-го маршрута сбил колесом пластмассовый конус, который выставили дорожные рабочие. Пассажирам пришлось стать невольными участниками разборок между дорожником и водителем автобуса.

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      КОММЕНТАРИИ (9)

      Гость
      11 сен 2019 в 16:14

      Очередной директор мира на бмв обиделся,что кланяться не стали

      Дмитрий
      11 сен 2019 в 16:18

      Это обычное ДТП, конус почему не поцарапает авто, ждали наверное ГИБДД, а что не так, предприниматель прав, чтобы вы делали в подобной ситуации? Вместо конуса может быть камень, бутылка, отвертка, сумку, да что угодно, можно бросать в чужое имущество? В чем он баба? Оставил место ДТП и 15 суток, или какое там наказание.

      местный
      11 сен 2019 в 14:37

      Распальцовка бывает - Круговая, прямая и хаааооотичная! Так то пацаны...