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Происшествия

«Орали матом при детях»: в Ярославле дорожный рабочий и водитель автобуса устроили дорожные разборки

Из-за чего сцепились мужчины, и чем это всё закончилось

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В Ярославле на Октябрьской площади произошло небольшое ДТП. Автобус 33-го маршрута сбил колесом пластмассовый конус, который выставили дорожные рабочие. Из-за этого разгорелся конфликт между водителем ЛиАЗа и дорожником.

— Дорожник не разобрался в ситуации и сразу начал кричать «Эй, эй! Ты тронул моё имущество, ты тронул мою шашку», подскочил и разбил боковое зеркало у автобуса, — рассказала пассажир автобуса Анфиса Мезенина. — Водитель начал поправлять стекло и просил рабочего успокоиться. Но тот налетал на него, замахивался, хамил. Водитель не удержался, конечно, и тоже в ответ приложил его крепким словцом. Потом другие рабочие подлетели, один из них даже угрожал водителю граблями.

Инцидент произошёл на Октябрьской площади

— Я даже не успела понять, кто первый из них начал обзываться, но уже через несколько секунд они орали матом на всю улицу, не постеснявшись детей, которые сидели в автобусе, — добавила другая пассажир Ирина Казанцева. — Обидно за водителя автобуса, ведь он, по-моему, просто не заметил этот конус, да и не произошло от того, что автобус сбил его, ничего страшного.

К счастью, до драки не дошло — автобус поехал дальше, а дорожники продолжили работать. Со вчерашнего дня при выезде из-за Волги в центр города из-за этих работ скопилась многокилометровая пробка.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Волга
    24 авг 2019 в 21:37

    Пока в Ярославле есть хоть один безработый нужно запретить брать на работу приезжих. Должен быть такой закон в регионе.

    Гость
    24 авг 2019 в 21:08

    Да этот дорожник только вчера с гор спустился. Тронули его за шашку. Пусть убирается туда, откуда приехал.

    Миша
    24 авг 2019 в 20:30

    Надоели эти гастобайтеры уберите из с Русской земли.