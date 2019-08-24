«Орали матом при детях»: в Ярославле дорожный рабочий и водитель автобуса устроили дорожные разборки

В Ярославле на Октябрьской площади произошло небольшое ДТП. Автобус 33-го маршрута сбил колесом пластмассовый конус, который выставили дорожные рабочие. Из-за этого разгорелся конфликт между водителем ЛиАЗа и дорожником.
— Дорожник не разобрался в ситуации и сразу начал кричать «Эй, эй! Ты тронул моё имущество, ты тронул мою шашку», подскочил и разбил боковое зеркало у автобуса, — рассказала пассажир автобуса Анфиса Мезенина. — Водитель начал поправлять стекло и просил рабочего успокоиться. Но тот налетал на него, замахивался, хамил. Водитель не удержался, конечно, и тоже в ответ приложил его крепким словцом. Потом другие рабочие подлетели, один из них даже угрожал водителю граблями.
Инцидент произошёл на Октябрьской площади
— Я даже не успела понять, кто первый из них начал обзываться, но уже через несколько секунд они орали матом на всю улицу, не постеснявшись детей, которые сидели в автобусе, — добавила другая пассажир Ирина Казанцева. — Обидно за водителя автобуса, ведь он, по-моему, просто не заметил этот конус, да и не произошло от того, что автобус сбил его, ничего страшного.
К счастью, до драки не дошло — автобус поехал дальше, а дорожники продолжили работать. Со вчерашнего дня при выезде из-за Волги в центр города из-за этих работ скопилась многокилометровая пробка.