Оба решили завершить манёвр: появилось видео ДТП такси и машины для тест-драйва

В интернет выложили запись ДТП, где столкнулись такси и машина для тест-драйва. На видеозаписи видно, что в момент манёвров обеих машин на светофоре замигал жёлтый сигнал. Водитель «Киа» решил, что встречные машины остановятся, и начал разворачиваться. Видимо, водитель «Шкоды» решил, что тоже имеет право завершить манёвр, и не стал тормозить.

— На «Шкоде» не прав, он явно видел мигающий зеленый, и у него было достаточно времени, чтобы остановиться. Таксист заканчивал поворот по всем правилам. Истребитель на «Шкоде» просто даже и не думал тормозить, нагло надеясь на то, что его все пропустят, — считает Владимир Охапкин.