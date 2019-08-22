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Оба решили завершить манёвр: появилось видео ДТП такси и машины для тест-драйва

Авария произошла вчера в Ярославле

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Мнения о том, кто виноват, разделились

Фото: Первый Ярославский автопортал / Vk.com

В интернет выложили запись ДТП, где столкнулись такси и машина для тест-драйва. На видеозаписи видно, что в момент манёвров обеих машин на светофоре замигал жёлтый сигнал. Водитель «Киа» решил, что встречные машины остановятся, и начал разворачиваться. Видимо, водитель «Шкоды» решил, что тоже имеет право завершить манёвр, и не стал тормозить.

— На «Шкоде» не прав, он явно видел мигающий зеленый, и у него было достаточно времени, чтобы остановиться. Таксист заканчивал поворот по всем правилам. Истребитель на «Шкоде» просто даже и не думал тормозить, нагло надеясь на то, что его все пропустят, — считает Владимир Охапкин.

— По всем правилам таксист ехал, водила «Шкоды» обязан был остановиться! Там не барабанные тормоза, ему ничего не мешало спокойно остановиться на запрещающий сигнал, — пишет в соцсетях Фёдор Пелёвин.

— Наоборот, правила предписывают избегать экстренного торможения, потому он завершал маневр на жёлтый, — пишет Антон Крулев.

Были и те, кто посчитал, что здесь вина обоих водителей. Как бы то ни было, сейчас в ДТП будут разбираться сотрудники ГИБДД.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Дмитрий
    22 авг 2019 в 15:21

    По видео вина таксиста, желтый не запрещает движение.

    ГостьЯ
    22 авг 2019 в 15:06

    а видео где?

    Гость
    22 авг 2019 в 17:16

    Таксист если бы не затормозил ушел бы от удара